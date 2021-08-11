Секс-скандал с актером "В бой идут одни "старики". Шокирующая правда или клевета?

Одна из девушек, которых добивался преподаватель театрального вуза, утверждает, что заявляла об этом в деканат, однако там говорят, что никто не жаловался

Знаменитый актер Владимир Талашко, на фото справа - кадр из фильма "В бой идут одни "старики". Фото: коллаж "Сегодня"

Звезда фильма "В бой идут одни "старики", 75-летней Владимир Талашко, из народного любимца мгновенно превратился в антигероя. Секс-скандал с преподавателем Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карогона набирает обороты – все больше девушек заявляют, что он их якобы домогался.

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Так ли это на самом деле или же на известного артиста клевещут, попыталась выяснить журналистка "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Все обвинительницы Талашко рассказывают практически одно – он заманивал их в свою квартиру преимущественно под предлогом дать советы перед экзаменами или позаниматься. Говорят, это продолжалось годами, а жертвы боялись что-то сказать. Когда заговорила первая – посыпались и исповеди других:

"В этом году у меня было то же самое. Фотографировал меня, говорил губу закусить, поднять ноги, за талию брал и приглашал в квартиру".

"Это я та девушка, которую он щупал и спускал бретельки. Говорил, чтобы сфотографировать. Он сначала даже говорил, чтобы я раздевалась".

Истории девушек

Однако прокомментировать на камеру согласилась лишь одна из выпускниц.

"В моем случае домагатльств как таковых не было. Потому что я их все пресекла. Я сразу дала понять, что я не тот вариант. Я не буду вестись на эти вещи", – утверждает Анастасия Вергелес.

В то же время говорит, что в институте существуют такая практика – к преподавателю домой ходить учиться.

"Говорили о том, что это окей. Преподаватели могут приглашать студенток к себе домой репетировать. Ходили слухи, что девушки ездят к Талашко домой. И там им предлагает принимать душ или оставаться у него на ночь", – добавляет собеседница.

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Девушки в соцсетях пишут, что часто такие посиделки как раз домагательствами и завершались.

Ирина у именитого актера не училась. Но три года назад брала у него интервью. Тогда он ее тоже пригласил домой – якобы, чтобы показать уникальные фото.

"Я хотела увидеть эти эксклюзивные фото с Быковым и вставить это в свое интервью. Затем началось самое ужасное. Он начал сначала аккуратно, прикосновениями как-то, пытался потом поцеловать, затем зажать. Ну и все это дошло прямо, что он меня зажал и я вырвалась. Сказала – нет, все, до свидания. Спасибо за интервью", – рассказала журналистка.

Что говорят в вузе

Самого Владимира Талашко на работе нет. Он до сентября в отпуске. А университет инициировал служебное расследование, и его временно отстранят от преподавательской деятельности.

Пока с ним коллеги только разговаривали. И он все обвинения отвергает.

"Объяснения он дал с категорическим отрицанием этих фактов. Понятно, что не может не удивлять массовость этих фамилий", – говорит и. о. ректора вуза Галина Миленькая.

Талашко преподает здесь уже 43 года. И за это время, утверждают в деканате, ни одной такой жалобы на него не получали.

"Ни разу ни официальных, ни кулуарных сведений о такои поведении, которое озвучено в Фейсбуке, никогда не было", – утверждает она.

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Однако Анастасия Вергелес заверяет – заявление носила, и принимать его тогда отказались.

"В деканате сказали: "Сори девушки, но вы не первые. Предыдущий курс также писал такое заявление. Я уверена, что не вы и последние. Но я вам говорю о том, что мы его не примем. Ничего из этого заявления не будет", – передает девушка слова деканата.

Поэтому Анастасия тогда просто перешла к другому преподавателю.

С чего все началось

Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами домогательств знаменитого актера, преподавателя и профессора Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко.

Пострадавшие утверждают, что преподаватель под разными предлогами приглашал их к себе домой, где предлагал выпить, а потом пытался фотографировать их голыми, заманивал в спальню и склонял к интиму.

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Напомним, ранее российская актриса Елена Проклова обвинила известного актера в харассменте.

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