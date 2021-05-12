Українська
$ 27,67
33,67
  1. Последние новости Украины

Секс-вечеринка против Путина: Лещенко из "Укрзализныци" нелепо оправдал супругу за выступление в Москве

12 мая, 11:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Анастасия Топольская поучаствовала в развратной вечеринке, чтобы поддержать жертв режима Путина

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко назвал концерт в Москве его супруги Анастасии Топольской (Dj Nastia) поддержкой жертв режима президента РФ Владимира Путина.

Реклама

Об этом он рассказал в эфире 4 канала.

Он считает, что его супруга заслуживает на поддержку от украинцев за популяризацию Украины в мире, поскольку она известный диджей. Также он отметил, что она не сменила гражданство, хотя много раз могла это сделать.

В то же время член набсовета "Укрзализныци" в ее оправдание заявил, что поездка Анастасии в Москву была поддержкой тех людей, которые являются прямыми жертвами режима Путина.

В тренде
Секс-вечеринка против Путина: Лещенко из "Укрзализныци" нелепо оправдал супругу за выступление в Москве
Коллаж "Сегодня"

Читайте также: "Просто издевательство над нами". Против жены Лещенко призывают ввести санкции за поездку в Москву

Реклама

"Что касается конкретно мероприятий, которые происходили в России, то на самом деле она в стране, которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры... Потому что в России это мероприятие, которое происходило, оно проходило в том числе с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества – меньшинства, которое страдает от Путина, от Кадырова (главы Чечни)", – заявил Лещенко.

Напомним, на скандал, спровоцированный ее поездкой в страну-агрессор, супруга Лещенко ответила фотографией с голой попой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Скандал с дочерью судьи: девушку хотят выгнать из университета Шевченко
Скандал с дочерью судьи: девушку хотят выгнать из университета ШевченкоУкраина
Украину накроет циклон – греметь будет в большинстве областей
Украину накроет циклон – греметь будет в большинстве областейУкраина
Чуть не вырвала ноготь с мясом. Украинку избили в самолете в Доминикану
Чуть не вырвала ноготь с мясом. Украинку избили в самолете в ДоминикануУкраина
Праздники закончились – доллар подорожал: курс валют от НБУ
Праздники закончились – доллар подорожал: курс валют от НБУФинансы
Супруга Лещенко на скандал с секс-вечеринкой ответила фото с голой попой
Супруга Лещенко на скандал с секс-вечеринкой ответила фото с голой попойУкраина
В Украину идет жара, но повезет не всем: где и когда будет почти +30
В Украину идет жара, но повезет не всем: где и когда будет почти +30Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять