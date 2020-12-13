С кислородом помогают фермеры: как украинские села выживают при COVID-19

Больницы в украинских селах переполнены пациентами с коронавирусом COVID-19, но там не хватает кислородных концентраторов и медикаментов, селяне должны покупать их сами. Не хватает в глубинке и врачей

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Об этом рассказівается в заключительной серии цикла "Село и ковид" новостей "Сегодня" на канале "Украина 24".

На кладбище села на Харьковщине около полусотни свежих могил – оно сильно увеличилось в разгар пандемии.

"Вы посмотрите! Вот – кресты. Это все – люди, умершие буквально за два месяца", – рассказывает местная жительница.

У Людмилы больные ноги, но она ходит сюда ежедневно к могиле близкой родственницы, которую потеряла полтора месяца назад.

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"Не хватает нам ее смеха, не хватает ее жизнерадостности, не хватает улыбки, ее разговора. Вот ее могила. Это результат болезни коронавирусом", – рассказывает Людмила.

По ее словам, в конце октября Любовь госпитализировали с пневмонией. Оттуда она звонила родным и жаловалась, что отделение переполнено, врачи и медсестры разрываются между пациентами и не успевают следить за каждым. В конце концов лечение не помогло – больная умерла.

"Из-за того, что мало медперсонала, из-за того что лечат по одному протоколу, а не всем одно и то же лекарство подходит, – скорее всего, оно и происходит", – жалуется женщина.

В этой же больнице с коронавирусом лежал и Виктор Павличенко.

"Было страшно, когда был сильный кашель и не хватало воздуха вообще. Бывали такие моменты – ну думаешь, все", – рассказывает мужчина.

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В течение трех недель тяжелой болезни он сам платил за капельницы и медикаменты. Все, что должны были дать даром, стоило ему 6000 гривен, а это полторы его пенсии.

"Хочешь жить – значит, надо покупать", – говорит Виктор.

"Не хватает антибиотиков четвертого поколения – цефалоспарины, туркменолоны. Допустим, кислород – сами видите, стараемся обеспечить", – в свою очередь рассказывает начальник медицинской части Купянской центральной городской больницы Аббас Пякишев.

Если кислорода не хватит в больнице, на помощь придут... местные фермеры. В кабинете начальника агрофирмы стоят два кислородных концентратора.

"Предприятие приобрело аппараты на случай тяжелой болезни кого-то из работников или односельчан. И уже не раз ими пользовались. В любое время могут обращаться дня и ночи – мы предоставим этот аппарат и расскажем. Заливается дистилированная вода в емкости. Выставляется время, на которое надо использовать, и объем", – рассказывает заместитель директора фермерского хозяйства Сергей Басовский.

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Не лучше ситуация и в селе Бобовище в Закарпатской области.

Местный фельдшер Иванна Савчинец ежедневно выезжает на спасение украинцев на старом "уазике", на котором в роддом когда-то везли ее маму. Скорую помощь сварили из трех машин – необычный тюнинг выдают зеленые двери. И в дождь, и в снег эта скорая ездит в горы. Она одна на 14 отдаленных сел, где проживает более десяти тысяч человек.

"Счастливое, Ростоватица, это все наше, – говорит фельдшер. - Работаем сверхурочно. Как только вернулись от пациента, как тут – очередной экстренный вызов, и снова ковид. Больных много, больные себе придумывают болезни. Есть много людей, у ​​кого температура и они себе накручивают этот коронавирус, а многие вызывают, а нечего вызывать. Потому что напьются и вызывают себе скорую".

Журналисты отмечают, что местная скорая не обеспечена экспресс-тестами, которые могут вычислить, у кого именно коронавирус, поэтому они передают фельдшеру несколько приобретенных в столице.

У мужчины, которого посещают журналисты вместе с фельдшером нет ни вкуса, ни обоняния, и уже несколько дней температура 39. В больнице в Мукачево теста ждать неделю, а с помощью экспресс-теста Иванна делает ему анализ за 10 минут.

Результат оказывается отрицательным, позже это подтвердил и ПЦР-тест из райбольницы.

"Люди не тестируются просто напросто. Не хотят тестироваться. Тихо, мирно лечатся дома и обращаются за помощью когда очень плохо", - жалуется фельдшер.

Один из авторов сюжета рассказывает, что объездил с полсотни сел на Тернопольщине, Франковщине и Закарпатье и всюду истории похожи.

"Селяне лечатся сами. А о болезни говорить стесняются! И больше всего боятся осуждения односельчан", - говорит он.

Его соавтор подтверждает – не признаются в болезни и в восточной Украине.

"Я побывала на Харьковщине и Днепропетровщине. Нашла в местных селах немало инфицированных коронавирусом, но об этом все молчат. Люди не сидят на самоизоляции, а работают. Потому что больше всего боятся потерять работу, которой в деревне и так нет", - рассказала журналистка.

Напомним, журналисты "Сегодня" отправились в отдаленные украинские села, чтобы узнать, как там переживают пандемию. И узнали, что среди "лекарств", которые селяне употребляют от коронавируса, – сало и водка, а многие в ковид просто не верят.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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