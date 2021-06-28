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Сельская "Пливе кача" и "Баста красава": владельцы "Сильпо" попали в скандал из-за сотрудника

28 июня 2021 11:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Маркетолог группы компаний Fozzy Group Баранский разозлил пользователей соцсетей антиукраинскими высказываниями и поддержкой российского рэпера

Вокруг группы компаний Fozzy Group ("Сильпо", "Фора" и др.) разгорелся скандал из-за антиукраинских высказываний одного из их маркетологов Славы Баранского.

Что произошло?

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В частности, Баранский поддержал выступление в Киеве скандального российского рэпера Басты- "Баста красава". Также у себя в Instagram он оскорбительно отзывался об украинских вышиванках и песне "Пливе кача", которая для многих ассоциируется с погибшими во время Революции Достоинства.

"Зачем Вам Моргерштерн, если есть сельская "Плине кача", - среди прочего написал он.

Скрин из соцсетей.

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Такие заявления вызвали волну возмущения среди пользователей соцсетей.

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Попытался объясниться

Позже в Facebook Слава Баранский объяснил свои слова.

"Мне хочется передать контекст ситуации, что это были высказывания – грубые и циничные – для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу, и для них я перегнул палку", – написал он.

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По его словам, он вкладывал один смысл в свои высказывания, а "прочитался другой".

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"Я был потрясен, скольких людей это обидело, и мне крайне жаль", - добавил Баранский.

Реакция Fozzy Group

На ситуацию уже отреагировали и в Fozzy Group.

Там заявили, что не разделяют высказываний своего сотрудника, и решение о сотрудничестве с Баранским примут после изучения всех фактов.

Баранский сложил свои полномочия на период служебного расследования, отметили в группе.

Напомним, 25 июня в Киеве прошел концерт рэпера Басты, который ранее поддержал российскую агрессию и незаконную оккупацию Крымского полуострова. Пока артист выступал в киевском концерт-холле, снаружи дело чуть не дошло до драки между его поклонниками и активистами.

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