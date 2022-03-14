Семь из десяти. Как сработали гуманитарные коридоры 14 марта

В понедельник,14 марта, из 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали семь.
Об этом сообщила на брифинге вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Подробности
Киевская область – спасли 2028 людей:
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- из Гостомеля – 400
- из Немешаево и Ворзеля – 420
- из Дмитровки – 100
- из села Перемога – 800.
Луганская область – эвакуировали 1780 человек.
- Из Северодонецка – 600,
- Попасной – 210,
- села Горское – 76,
- Рубежное – 480,
- Кременная – 82,
- Лисичанск – 340.
Всего за сегодня вывезли около 4000 людей.
Также она сообщила о ситуации в Мариуполе:
- Колонна гуманитарки с продуктами, медикаментами и водой все еще заблокирована в Бердянске.
- Но тем же маршрутом сегодня смогли выехать оттуда почти 150 легковых авто.
- Тем, кто сегодня выехал из Мариуполя, оказывают помощь. В том числе – с размещением. Ответственный за это – глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Кроме того, вице-премьер-министр рассказала о нарушении оккупантами "зеленого коридора".
- Из-за не прекращающего огня в Броварском районе Киевской области колонні автобусов не смогли доехать до сел Богданевка и Новая Богданевка, села Бобрик.
РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так
В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты также предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ. В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".
"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.
В разведке объяснили, зачем это оккупантам:
- 1. Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.
- 2. Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.
- 3. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери в ходе боев.
- 4. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего
- 5. Сосредоточение наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.
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