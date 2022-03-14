Семь из десяти. Как сработали гуманитарные коридоры 14 марта

Всего за сегодня эвакуировали около 4000 людей

Ирина Верещук рассказала, откуда можно было эвакуироваться. Коллаж "Сегодня"

В понедельник,14 марта, из 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали семь.

Об этом сообщила на брифинге вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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Киевская область – спасли 2028 людей:

из Гостомеля – 400

из Немешаево и Ворзеля – 420

из Дмитровки – 100

из села Перемога – 800.

Луганская область – эвакуировали 1780 человек.

Из Северодонецка – 600,

Попасной – 210,

села Горское – 76,

Рубежное – 480,

Кременная – 82,

Лисичанск – 340.

Всего за сегодня вывезли около 4000 людей.

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Также она сообщила о ситуации в Мариуполе:

Колонна гуманитарки с продуктами, медикаментами и водой все еще заблокирована в Бердянске.

Но тем же маршрутом сегодня смогли выехать оттуда почти 150 легковых авто.

Тем, кто сегодня выехал из Мариуполя, оказывают помощь. В том числе – с размещением. Ответственный за это – глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Кроме того, вице-премьер-министр рассказала о нарушении оккупантами "зеленого коридора".

Из-за не прекращающего огня в Броварском районе Киевской области колонні автобусов не смогли доехать до сел Богданевка и Новая Богданевка, села Бобрик.

РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты также предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ. В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".

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"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.

В разведке объяснили, зачем это оккупантам:

1. Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.

2. Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.

3. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери в ходе боев.

4. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего

5. Сосредоточение наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.

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