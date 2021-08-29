Семь лет боролся за жизнь. Умер Герой Украины Петраковский (фото)

Последствия ранения приковали военного на семь лет к кровати

Военный во время боя получил тяжелое ранение головы / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 29 августа, умер 33-летний подполковник Александр Петраковский из Житомира, который в 2014 году получил ранение на Донбассе и семь лет боролся за жизнь.

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Об этом сообщил в Facebook начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Петр Ткачук.

"Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Впрочем смерть забрала его от нас", – написал он.

Военный во время боя получил тяжелое ранение головы. Последствия ранения приковали Петраковского на семь лет к кровати. За это время были десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация. Он проходил лечение в Украине, Польше, Израиле, США.

Фото: facebook.com/tkachukpp

За указом президента от 4 декабря 2014 №918/2014 офицера отметили высшей наградой – званием Герой Украины.

"Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения украинскому народу, образцом мужества и чести. Прежде всего для сегодняшних воспитанников и всего коллектива Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного", – говорится в посте.

Что о нем известно

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Александр Петраковский родился 4 июня 1988 года в Житомире в семье военных. Он окончил Национальную академию сухопутных войск (г. Львов) в 2009-м по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений". Впоследствии проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения.

В июле 2014 года капитан Петраковский возглавлял группу специального назначения оперативного командования "Север" Вооруженных сил Украины.

Уже 20 июля того года разведывательная группа под его командованием, обеспечивая прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" к аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье. Военные вступили в противостояние, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем.

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