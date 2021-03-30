Українська
$ 27,97
32,97
  1. Последние новости Украины

Семь лет назад мир узнал, что Путин – х**ло: вспоминаем украинский хит (видео)

30 марта, 17:50

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Как песня о российском президенте завоевала мировую популярность

Семь лет назад ультрас харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера" впервые исполнили свой хит-кричалку "Путин — ху*ло!".

Реклама

Специально к годовщине легендарной композиции сайт "Сегодня" приготовил свою версию хита, которую вы можете посмотреть в конце материала.

Песня "Путин – Х*йло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" впервые прозвучала в 2014 году – во время совместного марша ультрас ФК "Металлист" и "Шахтер" в Харькове. Текстом песни стал ремейк припева болельщиков о бывшем президенте ФФУ. А мелодию к композиции о российском лидере взяли из песни Дэвида Хесса "Speedy Gonzales".

Очень быстро тему подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. А спустя время украинский хит звучал на стадионах Грузии и Литвы. Впоследствие кричалку использовали и во время протестных акций – не только в Украине, но и по всему миру.

Популярность шлягера была настолько огромной, что фразу "Путин х*йло" начали писать на стенах, билбордах, одежде, автомобильных номерах и даже алкоголе.

Реклама

В тренде
Семь лет назад мир узнал, что Путин – х**ло: вспоминаем украинский хит (видео)

Реклама

А французский сатирический журнал "Шарли Эбдо" в 2015 году опубликовал карикатуру на российского президента, у которого фаллос и голова поменялись местами.

Специально к годовщине легендарной композиции сайт "Сегодня" приготовил свою версию хита. Так что, наслаждаемся.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

песня ультрас троллинг Владимир Путин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легких
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легкихУкраина
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменится с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменится с 1 апреляУкраина
В Полтавской области могут ужесточить карантин: какая ситуация в регионе
В Полтавской области могут ужесточить карантин: какая ситуация в регионеДругие регионы
"За месяц ничего не разрешится": врач спрогнозировал сроки новых локдаунов в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять