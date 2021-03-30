Семь лет назад мир узнал, что Путин – х**ло: вспоминаем украинский хит (видео)

Семь лет назад ультрас харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера" впервые исполнили свой хит-кричалку "Путин — ху*ло!".

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Специально к годовщине легендарной композиции сайт "Сегодня" приготовил свою версию хита, которую вы можете посмотреть в конце материала.

Песня "Путин – Х*йло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" впервые прозвучала в 2014 году – во время совместного марша ультрас ФК "Металлист" и "Шахтер" в Харькове. Текстом песни стал ремейк припева болельщиков о бывшем президенте ФФУ. А мелодию к композиции о российском лидере взяли из песни Дэвида Хесса "Speedy Gonzales".

Очень быстро тему подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. А спустя время украинский хит звучал на стадионах Грузии и Литвы. Впоследствие кричалку использовали и во время протестных акций – не только в Украине, но и по всему миру.

Популярность шлягера была настолько огромной, что фразу "Путин х*йло" начали писать на стенах, билбордах, одежде, автомобильных номерах и даже алкоголе.

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А французский сатирический журнал "Шарли Эбдо" в 2015 году опубликовал карикатуру на российского президента, у которого фаллос и голова поменялись местами.

Специально к годовщине легендарной композиции сайт "Сегодня" приготовил свою версию хита. Так что, наслаждаемся.

Видео: Сегодня

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