Семь областных центров Украины попали в "красную зону": полный список

Начиная с новой недели, в Ивано-Франковске, Полтаве, Сумах, Тернополе, Харькове, Хмельницком и Чернигове будут действовать самые жесткие эпидемиологические ограничения – эти города попали в "красную зону" карантина.
Об этом после заседания Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Кабмина 15 октября сообщил министр Кабинета министром Олег Немчинов.
Кроме того, в "красную зону" попали:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
- Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
- города Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
- города Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
- города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
- город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
- город Нежин Черниговской области.
В свою очередь, Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Львов, Николаев, Ужгород, Николаев, Одесса, Ровно, Херсон и Черкассы включили в "оранжевую зону".
Таким образом, из областных центров в "желтой зоне" удалось удержаться только Запорожью.
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Новое эпидемиологическое деление областей вступает в силу с 19 октября.
Напомним, что на этой неделе карантин в Украине продлили до 31 декабря. Кроме того, Кабмин усилил противоэпидемические меры и обновил критерии для карантинных зон.
Более подробно о том, какие ограничения действуют в разных карантинных зонах, читайте в статье на нашем сайте.
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