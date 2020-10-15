Семь областных центров Украины попали в "красную зону": полный список

В "желтой зоне" остается только Запорожье, все остальные - "оранжевые" или "красные"

Начиная с новой недели, в Ивано-Франковске, Полтаве, Сумах, Тернополе, Харькове, Хмельницком и Чернигове будут действовать самые жесткие эпидемиологические ограничения – эти города попали в "красную зону" карантина.

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Об этом после заседания Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Кабмина 15 октября сообщил министр Кабинета министром Олег Немчинов.

Кроме того, в "красную зону" попали:

города Владимир-Волынский и Нововолынск , Луцкий район Волынской области;

и , Луцкий район Волынской области; Славянский район Донецкой области;

город Коростень , Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

и Бориспольский район Киевской области; города Лисичанск , Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области; город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

и Татарбунарский район Одесской области; города Дубно , Вараш и Острог , Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

, и , Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области; Сумской район Сумской области;

города Бережаны , Кременец и Чертков , Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

, и , Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области; города Люботин , Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области; города Нетешин , Славута , Волочиск , Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

, , , Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области; города Канев и Смела , Смелянский район Черкасской области;

и , Смелянский район Черкасской области; город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

город Нежин Черниговской области.

В свою очередь, Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Львов, Николаев, Ужгород, Николаев, Одесса, Ровно, Херсон и Черкассы включили в "оранжевую зону".

Таким образом, из областных центров в "желтой зоне" удалось удержаться только Запорожью.

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Новое эпидемиологическое деление областей вступает в силу с 19 октября.

Напомним, что на этой неделе карантин в Украине продлили до 31 декабря. Кроме того, Кабмин усилил противоэпидемические меры и обновил критерии для карантинных зон.

Более подробно о том, какие ограничения действуют в разных карантинных зонах, читайте в статье на нашем сайте.

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