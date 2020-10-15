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Семь областных центров Украины попали в "красную зону": полный список

15 октября, 19:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В "желтой зоне" остается только Запорожье, все остальные - "оранжевые" или "красные"

Начиная с новой недели, в Ивано-Франковске, Полтаве, Сумах, Тернополе, Харькове, Хмельницком и Чернигове будут действовать самые жесткие эпидемиологические ограничения – эти города попали в "красную зону" карантина.

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Об этом после заседания Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Кабмина 15 октября сообщил министр Кабинета министром Олег Немчинов.

Кроме того, в "красную зону" попали:

  • города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
  • Славянский район Донецкой области;
  • город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
  • города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
  • город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
  • Сумской район Сумской области;
  • города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
  • города Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
  • города Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
  • города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
  • город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
  • город Нежин Черниговской области.

В свою очередь, Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Львов, Николаев, Ужгород, Николаев, Одесса, Ровно, Херсон и Черкассы включили в "оранжевую зону".

Таким образом, из областных центров в "желтой зоне" удалось удержаться только Запорожью.

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Новое эпидемиологическое деление областей вступает в силу с 19 октября.

Напомним, что на этой неделе карантин в Украине продлили до 31 декабря. Кроме того, Кабмин усилил противоэпидемические меры и обновил критерии для карантинных зон.

Более подробно о том, какие ограничения действуют в разных карантинных зонах, читайте в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус COVID-19 красная зона

Источник: Сегодня

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