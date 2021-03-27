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Семенченко госпитализировали: к нему не пускают адвоката

27 марта, 16:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Адвокаты уже успели подать заявление о вмешательстве в их работу

Бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, которого вчера решением суда арестовали на два месяца по делу ПВК, госпитализировали. И сейчас к нему не пускают защитников.

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Об этом сообщает его адвокат Влад Добош в Facebook.

"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст.397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", – написал адвокат.

Напомним, Семенченко подозревают в создании незаконного вооруженного формирования для провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины.

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суд адвокат госпитализация семен семенченко

Источник: Сегодня

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