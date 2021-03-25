Семенченко и "агент НАБУ" Шевченко: обнародованы доказательства поставки военных товаров из РФ

Появилась их переписка в Telegram

СБУ обнародовала доказательства поставки военных товаров из России и сообщила о подозрении участникам схемы – бывшему народному депутату Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Появилась аудиозапись разговоров одного из организаторов схемы незаконных поставок военных товаров из РФ и переписка фигурантов в Telegram.

"Как вы видите, они закупали эту группу товаров (клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300, – Ред.) по цене в 30 тыс. долларов, а продавали оборонным предприятиям – по 200 тыс. долларов", – сообщили в СБУ.

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Напомним, СБУ расследует противоправную схему ввоза вне таможенного контроля военных запчастей и товаров РФ, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

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