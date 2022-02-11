Семейный врач на больничном. Что делать, если нужна медпомощь – инструкция

Пациентов, которые записаны к заболевшему врачу, должны предупредить по телефону

Украинцы не останутся без медпомощи, если нуждаются в этом. Фото: коллаж "Сегодня"

Если ваш семейный врач внезапно заболел и не может вас принять, то не стоит беспокоиться – вы не останетесь без помощи.

Об этом сообщает НСЗУ.

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Что делать, если необходима консультация, но семейный врач на больничном?

Пациентов, которые записаны к заболевшему врачу, должны предупредить по телефону. Также медучреждение должно размещать информацию об отсутствии врача на своих интернет-ресурсах и непосредственно в самой больнице.

Медучреждение должно назначить врача на замену заболевшему. Медицинская помощь так же безвозмездна, а декларация — действующая.

Узнав об отсутствии врача, пациент может перенести визит на позже. Или просто прийти в запланированное время и получить консультацию врача на смену.

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Если ситуация неотложна, обращайтесь напрямую в ближайшее медицинское учреждение, для этого не требуется направление. Если есть угроза жизни или здоровью — звоните в 103.

Е-направление к врачу. Как получить и пользоваться украинцам

Почти 16 млн. украинцев уже воспользовались электронными направлениями и получили по ним почти 48 млн. медицинских услуг. В Национальной службе здоровья Украины рассказали "Сегодня", как работает электронное направление, в чем его преимущества и как пациент может им воспользоваться.

Для пациента электронное направление – возможность получить бесплатные медицинские услуги по назначению врача. Таким образом больной может получить доступ к консультациям узких специалистов, дополнительных обследований, процедур или госпитализации.

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