Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 год с помощью Украине

Законопроект также включает положения об ужесточение санкций против России

Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".

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Как сообщает Reuters, оборонный бюджет на 2021 год поддержали 75 членов Сената.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов в рамках военного бюджета США на 2021 финансовый год.

Отметим, военная помощь Украине предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Напомним, в Сенате представили законопроект об увеличении военной помощи Украине. Члены комитета Сената по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий предлагают выделить Украине 300 миллионов долларов. Этот документ также предполагает назначение нового спецпредставителя США по вопросам Украины.

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Сайт "Сегодня" раньше сообщал, что Украина впервые напрямую закупит у Пентагона ракетные комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов. Эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

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