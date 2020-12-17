Середина декабря, а за окном до +6: синоптик рассказала о погоде в пятницу

В Украине продолжается оттепель. 18 декабря снега или дождей не ожидается, а температура воздуха местами "подпрыгнет" до +6.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, высокое или повышенное атмосферное давление охватило большинство стран Европы, поэтому завтра осадков на континенте будет мало. Сухо будет и в Украине.
Ожидаются периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.
Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от 2 мороза до 3 тепла.
В южной части и на западе Украины будет теплее – 2-6 градусов тепла.
Свежо будет в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях – 0-3 градуса мороза, местами гололедица.
В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ночью около нуля, завтра днем 1-3 градуса тепла.
На Николая погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание, а во второй половине следующей недели станет больше осадков.
Как сообщали новости "Сегодня", в четверг, 10 декабря, в Киеве пошел ледяной дождь. Сначала было мокро, а потом все дороги заледенели и превратились в каток. В травмпунктах был аншлаг, киевляне спасались песком. Смотрите видео последствий непогоды в Киеве.
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