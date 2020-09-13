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Сертификат на проживание в украинской тюрьме: где чаще всего покупают

13 сентября, 11:53

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

В украинских пенитенциарных заведениях идет бойкая торговля

В Украине сегодня функционирует более ста пенитенциарных учреждений разного режима – колонии, тюрьмы, СИЗО. Не в каждом из них есть платные камеры и не везде продают сертификаты. Но там, где это внедрили, идет бойкая "торговля". Где больше всего покупают, разбирался сайт "Сегодня".

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Как удалось выяснить журналистам издания, в Украине продали подарочных сертификатов на платные камеры в тюрьмах уже более чем на 35 тыс. грн.

Наиболее популярны подарочные сертификаты в одном из самых известных СИЗО страны и "легендарной" тюрьме. Сертификатов на камеры в столичном следственном изоляторе, знаменитой "Лукьяновке", купили на 23 тыс. 648 грн.

Второе и третье места в списке "популярных тюрем" заняли не менее известные исправительные учреждения – тюрьмы во Львове и Луцке. Здесь сертификатов в целом продали на 6200 грн.

Но такие сертификаты продаются практически в каждом регионе, где есть "широко известные в узком кругу" т. н. зоны. К примеру, в этот список попали колонии и СИЗО Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской областей. По данным Минюста, за последние два месяца подарочных сертификатов на здешние камеры было продано более чем на 3 тыс. грн.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Подарочные сертификаты на проживание в тюрьме: кто покупает и кому дарят".

Напомним, ранее в Минюсте информировали, какую сумму получили, внедрив систему платных камер.

Также сообщалось о том, что представляют собой платные камеры. Подробности – в сюжете.

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Источник: Сегодня

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