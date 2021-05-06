Українська
$ 27,73
33,28
  1. Последние новости Украины

COVID-сертификаты. Какие преимущества ждут привитых украинцев

6 мая, 21:58

Виталий Семченко Виталий Семченко

Министр Степанов подчеркнул, что украинский документ полностью синхронизируют со странами-членами ЕС и другими государствами

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что сертификаты о COVID-вакцинации будут давать украинцам определенные преимущества.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам министра, речь идет о посещении развлекательных мероприятий и путешествиях.

"Таким образом, мы будем мотивировать украинцев более сознательно относиться к своему здоровью – не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение, и тестироваться на ковид", – рассказал глава ведомства.

Он также отметил, что разработкой цифрового сертификата занимается Минцифры – на основе требований европейских COVID-паспортов и международных сертификатов ВОЗ.

В тренде
Украину накроет дождями: какой будет погода 6 мая (карта)
Реклама

Министр подчеркнул, что украинский документ полностью синхронизируют со странами-членами ЕС и другими государствами.

Как сообщалось ранее, министры туризма стран "Большой двадцатки" в ходе видеоконференции 4 мая поддержали запуск паспортов вакцинации от коронавируса.

Также мы писали, что в Италии начнут применять собственные "зеленые пропуска" на месяц раньше Европейского Союза – во второй половине мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Карантин в Украине – какие регионы ввели ограничения и что там запрещено (обновлено)
Карантин в Украине – какие регионы ввели ограничения и что там запрещено (обновлено)Украина
Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривен
Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривенЭкономика
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
Украину окружили циклоны: как в четверг изменится погода
Украину окружили циклоны: как в четверг изменится погодаУкраина
Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курс
Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курсФинансы
Сначала грозы, а потом до +27: когда в Украину придет жара
Сначала грозы, а потом до +27: когда в Украину придет жараУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять