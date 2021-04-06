Сеть магазинов "АТБ" запускает собственную платежную карту АТБ-Pay

Корпорация "АТБ" совместно с "Райффайзен Банк Аваль" и Visa запустила кобренд-проект собственной платежной карты – АТБ-Pay. Об этом сообщила пресс-служба компании. Эта карта обладает всеми преимуществами банковской карты Visa Gold, а любые транзакции по ней можно проводить без комиссий: пополнение наличными в терминалах магазинов торговой сети "АТБ", снятие наличных в банкоматах любого банка Украины, регулярный перевод средств с карт любых банков. С помощью карты АТБ-Pay можно совершать покупки в Украине и за рубежом. Кроме того, фирменная карта АТБ-Pay дает своим держателям эксклюзивное право на существенные дополнительные скидки при покупке более чем 500 акционных товаров в крупнейшей национальной сети магазинов "АТБ" и право участия в огромном количестве розыгрышей призов и подарков от поставщиков и партнеров компании.

"По данным международной исследовательской компании Nielsen, покупателями магазинов "АТБ" являются до 95% населения Украины, совершающих покупки продуктов питания и сопутствующих товаров. Кто-то делает покупки раз в год, а кто-то каждый день. Это значит, что потенциал выпуска наших карт в Украине составляет около 20 миллионов штук. Наша задача не просто эмитировать миллионы карт, а сделать такую карту основной банковской картой для клиента, создавать новые удобные сервисы. Впереди — совместные мегаколлаборации АТБ-Pay с крупнейшими торговыми операторами различных сегментов торговли, с нашими ключевыми поставщиками и партнерами, запуск универсального мобильного приложения и много других интересных бонусов", — рассказал на Facebook-странице Борис Марков, председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ".

По его словам, на данный день уже выдано более 50 тысяч фирменных карт АТБ-Pay. Покупатели сети, имеющие такие карты, получат в виде выгод, бонусов и скидок около 2 млрд грн в год. С 6 апреля оформить карту можно в магазинах "АТБ" Запорожья и в любом из отделений "Райффайзен Банк Аваль" на территории Украины. Компания планирует постепенно масштабировать проект на все регионы страны.

Детальное описание возможностей карты и информацию о том, как ее оформить, можно найти на официальном сайте сети "АТБ", а заказать выпуск — на официальном сайте "Райффайзен Банк Аваль".

Корпорация "АТБ" — объединение крупных украинских компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере управления активами, розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входят розничная компания "АТБ-Маркет", кондитерская фабрика "Апрель", мясная фабрика "Фаворит Плюс". Флагманом бизнеса корпорации является крупнейшая национальная торговая сеть "АТБ", насчитывающая 1219 магазинов в 312 населенных пунктах 24 областей Украины. Ежедневно сеть обслуживает свыше 4 млн украинцев.

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