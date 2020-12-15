Сезон дорожных работ окончен. Глава "Укравтодора" об итогах года, "картелях" и планах на 2021

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В Украине завершился дорожный сезон. В этом году "Укравтодор" получил рекордное финансирование – 85 млрд грн на дороги госзначения.

Что успел "Укравтодор" сделать за год, сколько в Украине стоит 1 км ремонта дорог и сколько дорог построят в 2021 году, сайту "Сегодня" рассказал руководитель госагентства Александр Кубраков.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Об отремонтированных дорогах в 2020 году

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В этом году в Украине отремонтировали 3 926,3 км, что составляет почти 10% всей сети дорог государственного значения. Это рекорд за все года независимости. На это было направлено и рекордное финансирование.

Мы привлекли три основных источника финансирования:

Дорожный фонд – 31,5 млрд грн. Кредиты под госгарантии 19,3 млрд. Деньги, которые Украина отсудила у Газпрома – 35 млрд.

По итогу года у нас получилось достичь большей экономии – за счет введения единых правил для рынка и обязательной экспертизы проектов до этапа закупок. В прошлом году бюджет на дороги составил 21,3 млрд грн, а дорог отремонтировали 846,97 км.

/ Фото: Укравтодор

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Почему так много говорят о коррупции, переплатах, картеле?

Нас критикуют, что конкуренция снизилась. Она наоборот выросла – среднее количество участников на торгах – 3,4, средний процент экономии – 7%. По сравнению с последними 5 годами – это прогресс.

С одной стороны – есть часть рынка, привыкшая работать по-старому – для них неприемлемы новые требования на тендерах, которые строятся не только на цене, но и на наличии опыта, техники и людей. Они останутся самыми главными критиками системных инициатив Укравтодора.

С другой стороны включается политика. И мы, и условная оппозиция, видим одну и ту же социологию – люди позитивно оценивают масштабное обновление дорог, и напрямую связывают его с Президентом, с проектом "Велике будівництво".

Что касается основных позиции критики – чаще всего она строится на анализе смет подрядчиков. Это устаревшая постсоветская система, которая имеет мало чего общего с реальным состоянием дел. Для примера – в смете зафиксирован 1% дохода компании.

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Наша цель – либерализировать существующую систему ценообразования. Пример – то, как это работает в мире, а в Украине – на объектах, которые ремонтируются вместе с международными финансовыми организациями, Мировым банком, ЕИБ и ЕБРР. Там нет "сметы", которая отпугивает от украинского рынка большие европейские компании, а есть цена за единицу работы. Мы как государство не регулируем цены, и не должны вмешиваться в хозяйственную деятельность компании, которая сама должна решать на чем она экономит, а на чем зарабатывает. Наша задача – выбирать подрядчика, который выполнит работу за более дешевую стоимость – максимально качественно и в поставленные сроки.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Законопроект, который способен изменить устаревшую систему ценообразования – до сих пор в парламенте, надеюсь, в следующем году система заработает иначе.

Что касается так называемых картелей, которые якобы получают 80% заказов. Всего на стройках и ремонтах "Укравтодора" в этом году работает около 60 компаний, из них – 20 компаний имеют контракты на сумму более 1 млрд грн. При этом 7-8 компаний выигрывает 45-50% тендеров. Наша структура рынка похожа с чешской и польской, но отлична от французской или немецкой – где дорогами занимаются 2-3 крупнейшие компании.

По определению Мирового банка – картель, это не группа лиц, поделившая между собой подряды (а именно такой образ касательно украинского дорожного рынка стараются сформировать), а поведение участников рынка – их сговор, на счет цен и закупок. Это компетенция АМКУ, но я не думаю, что сговор возможен между игроками, которые временами падают на 15-20%. В этом году дорожные компании стали конкурировать не только ценой – но и количеством и качеством АБЗ (асфальто-бетонных заводов) , техникой и людьми.

Кроме уровня конкуренции и экономии на торгах есть еще один важный показатель – неконкурентные процедуры. В этом году таких процедур было 4,6% и они связаны с аварийными ситуациями. Например, если мост где-то обвалился. Для сравнения, в 2019-м неконкурентных процедур дорожной отрасли было 18%, а в 2018 и 2017 – почти по 10%.

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/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

О новшествах, которые делают дороги долговечнее

На четверти всех объектов мы ввели независимый технадзор. Все знаковые дороги и мосты были под присмотром международных компаний, которые до этого работали исключительно на объектах, которые финансировались международными финансовыми организациями. Ранее они не работали на проектах, которые финансируются из госбюджета. Все проекты ремонта дорог – текущий средний ремонт, капитальный ремонт или реконструкция – все проходили экспертизу. Это была или государственная экспертиза или частная. По результатам экспертизы стоимость проекта снижалась на 7,4% от общей стоимости. В конечном итоге, экономия – 11 млрд грн. Раньше экспертизу проходили только проекты капитального ремонта, реконструкции и нового строительства. В этом году 81% всех текущих ремонтов государственных дорог делали с усилением основы, для сравнения в 2019 таких ремонтов было 50%, а в 2018 – 45%. От основы зависит сколько дорога прослужит – 10-15 лет. Есть случаи, когда дороги делали без основы в 2017-и и их переделывали в этом году по гарантийным обязательствам. Такая дорога без основы была в Запорожской и Днепропетровской области. Там лежал просто верхний слой.

Сколько стоит ремонт 1 км дорог в Украине

Если взять дороги, которые строились в 2018-м, 2019-м и участки, которые строились в 2020-м, то мы видим, что в среднем, если поделить количество сделанных километров на бюджеты, то было 25 млн грн за км, а сейчас 20,6. А если разбирать отдельные примеры – скажем ремонт М-12, то экономия за год составила 21%.

Одна из причин – битум в этом году был на много дешевле. Все другие материалы не изменились в цене. Если же в проектах есть удорожание – то это четко прослеживается по составу работ, а не по ценам на материалы. Кроме работы с основой, в этом году мы уделили больше внимания барьерным ограждениям, освещению, тротуарам, новым дорожным знакам.

/ Фото: Укравтодор

Какие области в лидерах, а какие аутсайдеры по ремонту дорог

В этом году в лидерах Луганская и Закарпатская области, исторически именно в этих областях годами вообще ничего не ремонтировали. Но суммарно по всех областях более-менее равная ситуация, при этом для нас важен маршрутный принцип ремонтов – дорога должна быть отремонтирована на всей протяженности, а не по границам областей.

В аутсайдерах – Черновицкая и Херсонская, но в Черновцах, например, в этом году больше внимания уделили мостам, да и сама дорожная сеть – самая маленькая в стране. За 2020-й там уже завершено сооружение двух мостов в Розтоках и до конца года будет открыто движение по новому мосту в Маршинцах. Это все долгострои, которые годами создавали неудобства жителям региона.

Какими объектами можно гордиться?

Во-первых, Запорожский мост. На этих выходных был там во время испытаний прочности. Успешно прошли и уже в декабре запустим движение в одну сторону – с района Бабурка на остров Хортица. Это первый мост через реку Старый Днепр, на втором – вантовом мосту через Днепр тоже идут активные работы, только они видны не на воде – а в Кривой Бухте, где изготавливают конструкции будущего моста, готовят их к установке уже в январе. На самом высоком пилоне высотой более 160 метров опять заработал лифт.

Мне нравится маршрут от КПП Станица Луганская до Северодонецка – почти 130 км новой дороги в регионе, где последние 30 лет дорогами никто не занимался. Этот объект стал одним из экспериментальных – вместе с "Агентами змин" установили дорожные знаки нового образца.

На самом деле можно рассказывать о каждой из 20 дорог, которые в этом году мы обновляли целыми маршрутами – от 30 до 300 км. И самое главное – что "Велике будівництво" присутствовало в каждой области, без исключений.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Как изменятся дороги в 2021-м

В 2021 году мы хотим сделать 6 800 км дорог. Из Дорожного фонда на дороги выделят около 70 млрд. В эту сумму включены дороги государственного значения (60%), дороги местного значения (35%) и фонд безопасности движения (5%).

Дорожный фонд в этом году, как и в прошлом, получил больше акцизов, чем планировалось, несмотря на кризис. Мы видим, что будет перевыполнение на полтора миллиарда. Из Дорожного фонда 31,5 млрд как был на "Укравтодор" так и остается. Но за профицит 1,5 млрд грн придется повоевать с Минфином.

Второй источник, на который мы рассчитываем – кредиты под госгарантии. Сейчас идет дискуссия с Минфином и от этого зависят планы на следующий год. Поэтому пока сумму мы не озвучиваем, поскольку нет утвержденного бюджета.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что Фонд борьбы с COVID-19 так назвали по ошибке. Там считают это название "коммуникационным промахом" исполнительной власти.

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