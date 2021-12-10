Сезон гололеда открыт! Как уберечься от травмирования зимой

К зимним погодным условиям еще необходимо привыкнуть, поэтому именно в декабре так много случаев травмирования из-за гололедицы на дороге

Украинцев предупредили об ухудшении погоды / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начинается сезон гололедицы. Водители уже давно сменили "летнюю обувь" на зимнюю альтернативу. Пешеходам также нужно быть осторожнее и позаботиться о безопасной обуви на ближайшие пару месяцев.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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На Украину надвигается опасность

На территории всей Украины наблюдается гололедица на дорогах, налипание мокрого снега и уровень опасности – желтый.

В скользкий период следует быть очень аккуратными как водителям, так и пешеходам.

Как уберечься от травм в период гололеда

ГСЧС рекомендует носить соответствующую обувь с протектором для лучшего сцепления с поверхностью земли. Специалисты также советуют обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

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А вот пожилым людям следует при ходьбе использовать палки или хотя бы одну палку для лучшей стойкости.

Прогулки для беременных женщин в гололедицу без сопровождения опасны. Также не стоит без необходимости выходить на улицу, если вы заболели или чувствуете слабость.

Основные рекомендации

Купите "ледоступы" и надевайте их на подошвы и каблуки вашей обуви. Или сделайте подобную защиту собственноручно: наклейте двустороннюю липкую ленту на сухую подошву и каблук (крест-накрест или лестницу) и перед выходом натрите ее песком.

При ходьбе по скользкой поверхности руки должны быть свободны для балансировки. Лучше не держать их в карманах, также не нести сумки в руках. Оптимальный вариант в таком случае – рюкзак.

Обходите металлические крышки люков, ведь они, как правило, покрыты льдом. Кроме того, они могут быть плохо закреплены и переворачиваться, что тоже очень опасно.

Держитесь как можно дальше от домов – ближе к середине тротуара. Зимой, особенно в городах, существуют опасные сосульки, которые намерзают на крышах домов.

Будьте особенно внимательны, когда переходите дорогу во время снегопада и в гололедицу. Помните, что в условиях гололеда значительно увеличивается тормозной путь автотранспорта.

Не спешите и не делайте больших шагов, потому что так уменьшается устойчивость и увеличивается вероятность поскользнуться.

Если вы упали и через некоторое время почувствовали головную боль, тошноту, боль в суставах, заметили опухоли на мягких тканях – срочно обратитесь к врачу в травмпункт.

"Будьте осмотрительны, выбирайте правильную обувь, не спешите при ходьбе и берегите себя", – добавил Минздрав.

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Советы водителям

Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений снижайте скорость до минимума.

Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари.

В условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Как гололедица сковала Украину

Деревья валило на припаркованные автомобили. Пешеходы падали с ног. Машины вылетали в кювет. Так начался день 8 декабря у многих украинцев. Гололедица сковала страну. Ледяной дождь залил и столицу.

Где уже был апокалипсис

8 декабря Киев был скован пробками с самого утра. Дорога скользкая, трафик велик.

На каток была похожа и Винница. Автомобили не ехали – буксовали на месте. Из-за гололеда многие водители просто стояли с обеих сторон трассы. Другие на свой страх и риск не трогались.

Не льдом укрыло, так снегом замело Тернопольскую область. Область установила рекорд. Сама для себя – 35 ДТП за сутки. На дороге в центре Тернополя троллейбус развернуло. Он заехал на тротуар, а задняя часть перегородила пару полос. Замерли и фуры.

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