Сезон травм: можно ли получить компенсацию за нерасчищенные тротуары (видео)

На дворе – зима, и каждый из нас хотя бы раз поскользнулся или упал. И хорошо, если обошлось без серьезных травм. Врачи говорят: половина из всех повреждений – именно уличные. Этой зимой два человека убились на скользких тротуарах, более тысячи получили переломы и ушибы. Можно ли получить компенсацию и имет ли смысл судиться из-за нерасчищенных тротуаров?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Анастасия Середа.

Ксения Йотке вышла в магазин за продуктами, а вернулась уже в инвалидной коляске. Она поскользнулась на эскалаторе, когда выходила из торгового центра. В гипсе уже больше месяца. Диагноз – перелом со смещением. Ксения показывает "Сегодня" чеки – на медикаменты потратила почти 50 тысяч гривен. Возмещения хочет от ТРЦ.

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"На этой транспортерной ленте я стала, держась за перила, просто перенесла вес с одной ноги на другую. Нога скользнула и я "села". И дальше я понимаю, что не встану. Очень бы хотелось добиться, чтоб они компенсировали хотя бы немного всем пострадавшим, хотя бы за фиксированные случаи", – говорит Ксения Йотке.

Гипс на руке и расходы в 2000 гривен – так закончилась поездка пенсионерки Екатерины Иваненко, пострадавшей от гололеда. Она вышла из электрички, шла к трамваю, там было не почищено, и женщина упала в сугроб. Теперь ближайшие три недели женщина проведет в гипсе. И таких, как она, за весь день – немало.

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В среднем в травматологическое отделение за день обращается около 40 человек, причем эта статистика от сезона не зависит, потому что половина травм получена на улице, а половина – в быту. Больше всего травмируются во второй половине декабря, в период предновогодних праздников.

Заведующий травматологическим отделением Киевской городской клинической больницы №6 Дмитрий Горбань рассказывает, что с начала года из-за гололеда в травмпункт обратился 461 больной, а всего на улице травму получил 961 человек.

За нерасчищенные тротуары магазины, которым принадлежит территория, должны штрафовать, но на самом деле получить компенсацию крайне сложно, говорят правозащитники. Наличия факта, что вы упали возле магазина или на его территории – недостаточно.

Управляющий партнер юридической фирмы, адвокат Михаил Ильяшев говорит:

"Вы сами будете собирать доказательства и доказывать тот факт, что виноват именно ТРЦ, а это уже зависит от конкретных обстоятельств: это и показания свидетелей могут быть и экспертизы, и технические экспертизы".

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Предупреждающая табличка, что в магазинах скользко, уже дает основание для отказа в компенсации. А сам процесс доказывания вины может стать дороже лечения.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее директор юридической компании "Прима Лидер Групп", адвокат Дина Дрыжакова рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как добиться компенсации за неубранный снег и лед?

Также рассказывалось, если в Украине асфальт сходит со снегом, водители могут получить компенсацию.

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