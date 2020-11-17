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Сезонность и "доза вируса": почему резко выросла заболеваемость COVID-19

17 ноября, 12:34

Виталий Семченко Виталий Семченко

Болезнь вызывает один из трех наиболее опасных коронавирусов

Степень протекания COVID-19 и состояние пациента напрямую зависит от полученной дозы вируса.

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Об это рассказала врач-инфекционист, доктор медицинский наук Ольга Голубовская, передает пресс-служба Минздрава.

"Мы знаем семь коронавирусов, которые вызывают заболевания у человека. Четыре из них постоянно циркулируют в природе, и мы всю жизнь заражались этими коронавирусами", – отметила она.

COVID-19 вызывает один из трех наиболее опасных коронавирусов. И в зимний период их активность возрастает, в частности, из-за особенностей передачи.

"Увеличивается влажность, более интенсивно идет передача инфекции. На сегодняшний день уже известно, что степень тяжести и вероятность заболевания зависит от дозы. Если доза будет больше в зимний период из-за особенностей передачи, то и больных будет больше. Это прогнозировалось, и сейчас заболеваемость растет на глазах", – подчеркнула Голубовская.

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В результате резкого увеличения количества больных растет и доля тяжелых случаев COVID-19. Именно по этой причине власти просят всех граждан минимизировать риски заражения – чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Напомним, ранее Голубовская рассказала об осложнениях, которые могут возникать у человек с COVID-19.

Кроме того, по словам главного инфекциониста США, защитные маски и социальная дистанция будут необходимы даже после появления вакцины против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вирус заболевание коронавирус Ольга Голубовская
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