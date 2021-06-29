Сезонные работы с зарплатой до 45 тысяч. Какие сложности и сколько можно получить – видео

На сезонных работах действительно можно хорошо заработать, но для этого нужно потратить очень много сил

Собирать урожай, доставлять еду или раздавать листовки – самые популярные вакансии этим летом. Корреспондент "Сегодня" Владислав Паливода сам устроился на сезонную работу и проверил, какие есть трудности и сколько на этом можно заработать.

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Раздача листовок

Спрос на эту работу настолько велик, что вакансию нашли только с пятой попытки. Это реклама ресторана – 2-3 часа в день, 2-4 раза в неделю, оплата 100 грн в час сразу по факту. То есть, за обычный 8-часовой день можно заработать 800 гривен.

Казалось бы, дело нетрудное, однако бездельничать не получится – если флаера выбросили, деньги не отдадут. А мысль о том, чтобы выбросить открытки – появляется очень быстро. Когда понимаешь, что люди тебя просто игнорируют.

Курьер

Куда проще устроиться курьером – никаких собеседований, достаточно приложения в телефоне и собственного транспорта.

"Первый заказ жду всего полчаса. Доставить нужно еду из ресторана в квартиру. Расстояние – 7 километров. Но сдаваться начинаю уже на третьем", – сказал корреспондент.

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Расстояние преодолел за 20 минут, когда слез с велосипеда – едва не упал от усталости. За день курьеры выполняют не менее 10 таких заказов. За эту одну доставку заработал 89 гривен.

"Заработок курьером может доходить и до 40-45 000 гривен и для этого каждую неделю надо выполнять более 100 доставок", – сказал региональный менеджер курьерской службы Игорь Шрамко.

Сбор ягод

Пока голубика созревает – люди активно ухаживают за кустами. Женщины полют, мужчины – косят.

Первые полчаса кажется, что работа легкая. Однако на открытом солнце очень жарко работать, также болит спина. За один ряд платят 30 гривен. Бывалые работники говорят, в день можно спокойно пройти 10 рядов – это 300 гривен.

У женщин другая оплата: по 2 гривны за прополку куста. В день они зарабатывают около 500 гривен.

"Я бросился им помогать, но уже на втором ряде начали беспокоить то ноги, то спина, то голова. И отдыхать я стал чаще, чем работать", – отметил журналист.

Значительно больше заработать можно во время сбора урожая, который начнется уже через несколько недель. За каждый килограмм голубики платят 24 гривны. Дневная норма – не менее 60 килограммов.

"Передовики зарабатывают до 40 000 гривен, это подтвержденные данные, в среднем люди могут зарабатывать где-то 22-25 тысяч гривен, если они работают. Ленивых у нас нет", – объяснил замдиректора сельхоз кооператива Алексей Прокопчик.

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Так что заработать хорошие деньги на сезонной работе действительно возможно. Но надо быть готовым к ненормированному графику и тяжелому физическому труду.

Тем временем в Польше не хватает собирателей сезонных ягод. Работодатели обещают упростить трудоустройство иностранцев. Даже готовы сокращать рабочий день и увеличивать зарплаты.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине