Сгорел дотла. Под Днепром автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП (фото)

Во время столкновения в автобусе было 10 пассажиров и водитель

После столкновения рейсовый автобус загорелся. / Фото: Коллаж: Сегодня

На дороге между селами Песчанка и Новоселовка в Днепропетровском районе произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и рейсовый автобус "Эталон". В результате есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

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Подробности аварии

В ДТП попал автобус, который следовал по маршруту "Новомосковск – Знаменовка". Он столкнулся с ВАЗ. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись.

В салоне автобуса находились водитель и 10 пассажиров.

Что известно о пострадавших

Водитель ВАЗ погиб, скорая также забрала с места ДТП двоих пострадавших, один из которых – ребенок.

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Пассажиры автобуса успели выйти до того, как огонь распространился на весь автобус.

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Место аварии. Фото: Днепр Оперативный

Еще один пожар автобуса

Вблизи поселка Росишки Синельниковского района Днепропетровской области 12 января прямо во время движения загорелся автобус. Он перевозил рабочих одного из местных предприятий.

Спасатели рассказали, что огнем был охвачен моторный отсек и салон автобуса.

"На момент возникновения возгорания в транспортном средстве находилось восемь человек, которые, к счастью, успели его покинуть до того момента, когда огонь охватил весь салон", – сообщили в пресс-службе.

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