Шакирзян побеждает Третьяка на выборах в Ровно – результат экзитпола

Появились первые результаты второго тура местных выборов в Ровно – по данным опроса, побеждает кандидат от партии "Рівне разом" Виктор Шакирзян.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные в эфире программы "Україна обирає".

Шакирзян набирает 50,94% голосов избирателей, а его оппонент Александр Третьяк – 46,03%.

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

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Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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