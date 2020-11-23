Шантажисты собирают данные украинцев с помощью популярных приложений: как защититься

Простое приложение для записи телефонных разговоров может начать отсылать их мошенникам

С начала пандемии коронавируса по всему миру фиксируют всплеск киберпреступлений. По данным защитников информации, атаки в сети участились с 350 до 400 тысяч в день. Новая фишка мошенников – вредоносные приложения для мобильных телефонов, с помощью которых воруют данные пользователей, чтобы спустя некоторое время начать их шантажировать. Как защититься от виртуальных ловушек – в сюжете новостей "Сегодня".

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Устанавливаете мобильное приложение для записи ваших личных телефонных разговоров, а программа похищает ваши данные и отправляет их аферистам. На такое попалась киевлянка Татьяна.

"Пересылали мне мои же разговоры, пересылали мои же фотографии и начали говорить о том, что или я им плачу, или они все эту информацию начинают сбрасывать моим друзьям", – рассказывает пострадавшая.

Приложение было замаскировано под программу для записи разговоров. Для работы приложения его нужно активировать. Специальная SMS-команда как бы регистрирует пользователя, тогда как на самом деле включает вирус.

"Человек сам устанавливает себе на гаджет вирусное ПО. Вся информация начинает скачиваться. В таком случае необходимо сразу же обратиться в киберполицию. Мошенникам нужно сказать, мол деньги дам немножко позже, усыпить бдительность и все делать в согласовании с киберполицией", – говорит эксперт по кибербезопасности Наталья Бугаева.

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Еще одна популярная вирусная программа – определитель подписей. С помощью приложения можно узнать, как ваш номер мобильного подписан в телефонных книгах других людей.

"У меня вдруг увеличилось количество спама и, откровенно говоря, я была поражена, потому что я прочитала, что эта программа торгует номерами. Мы даем доступ к телефону, программа сканирует все номера и затем эти базы продаются разным банкам или рекламным компаниям", – рассказывает студентка Елена, которая когда-то воспользовалась таким приложением.

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Киберэксперты предупреждают: если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, скорее всего оно вирусное.

"Собрав данные, мошенники аферисты продают их коллекторам, шантажистам и просто рекламным компаниям", – говорит Наталья Бугаева.

Прежде чем загружать любое приложение на свой смартфон, изучите его рейтинг и отзывы пользователей. И обратите внимание на специальные сертификаты.

Напомним, ранее мы писали о том, как найти работу и не стать аферистом. Ведь мошенники теперь регулярно нанимают украинцев, чтобы "отмывать" краденное.

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