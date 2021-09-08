Шарий в Киеве? Муждабаев опубликовал странный пост (фото)

Знакомая журналиста утверждает, что видела в среду на Ярославовом Валу в столице Украины разыскиваемого за госизмену Анатолия Шария

Муждабаев утверждает, что в Киеве видели Шария / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Айдер Муждабаев утверждает, что его знакомая видела в Киеве скандального пророссийского блогера Анатолия Шария, которого ранее Литва лишила статуса беженца и объявила персоной нон грата.

Об этом журналист написал в Facebook, разместив также скриншот переписки с женщиной, которая якобы и видела в столице Шария.

"Я сначала не хотел это публиковать. Но это пишет в приват моя хорошая знакомая. Я у нее несколько раз переспросил. Она абсолютно уверена. Кто-то может это проверить/подтвердить/опровергнуть?" – написал Муждабаев.

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Если верить знакомой журналиста, она не сомневается, что видела в среду на Ярославовом Валу Анатолия Шария на белом джипе Infiniti.

Вместе с тем не все пользователи соцсети верят сообщению Муждабаева. Среди них, например, Юрий Романенко.

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"Опять вискарь. В этот раз одними разбитыми локтями не отделался", – намекнул он на пьянство журналиста.

Напомним, 16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", а СБУ объявила его в розыск. Представители спецслужбы отмечают, что он мог действовать по заказу иностранных структур.

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В мае Литва лишила Анатолия Шария статуса беженца, блогер пытался обжаловать это решение решения департамента миграции, но суд отказал ему.

Читайте подробнее, чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене.