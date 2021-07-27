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Шарию закрыли дорогу в ЕС: окончательное решение суда Литвы

27 июля 2021 19:25

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

Выложено решение суда, по которому блогер остается персоной нон грата в Литве

По мнению юриста, теперь Шарий должен выехать из ЕС. Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

По мнению юриста, теперь Шарий должен выехать из ЕС. Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Скандальному украинскому блогеру Анатолию Шарию суд Литвы отказал в обжаловании решения департамента миграции о лишении его статуса беженца. Теперь журналист должен в ближайшее время покинуть территорию Литвы.

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Об этом написал в Twitter юрист Марк Фейгин.

Юрист Марк Фейгин внимательно следит за Шарием

Юрист Марк Фейгин внимательно следит за Шарием

По мнению юриста, после такого решения Шарию придется покинуть территорию Евросоюза.

"Перед вами решение литовского суда, который отказал в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решение, но после отказа он должен оставить ЕС", – написал Фейгин в Твиттере.

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На своей странице в Твиттере Шарий не стал разъяснять, что же означает это решение литовского суда. И намекнул, что не собирается никуда уезжать. "Что??? Покинуть ЕС", – таков была цензурная часть комментария блогера.

Читайте также: Шарий не персона нон грата: аналитик считает, что нужна точная информация от Литвы

Напомним, в мае Литва лишила статуса беженца блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене. 16 февраля ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Читайте подробнее, чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене.

СБУ объявило журналиста в розыск. Представители спецслужби отмечают, что Шарий мог действовать по заказу иностранных структур.

В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария после публикаций о его прокремлевской деятельности.

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