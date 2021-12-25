Шатер из огней и "морское" дерево. Как выглядят новогодние елки в городах Украины – фото

В некоторых украинских городах купили новые елки к праздникам, а в некоторых использовали прошлогодние деревья

Все города Украины зажгли огни на новогодних елках / Фото: Коллаж: Сегодня

Новогодняя елка – символ праздника, без которого Новый год невозможен. В каждом городке к новогодним праздникам установили елки. И всюду они уникальны.

Сайт "Сегодня" подготовил подборку самых ярких елок в разных городах.

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Киев

18 декабря главную елку страны зажгли уже традиционно на Софийской площади. В этом году, как и в прошлом, решили не вредить природе и сделали новогоднюю елку искусственной. 31-метровая красавица украшена 10 километрами гирлянд и 20 тысячами золотых и красных шаров.

Львов

В этом году хвойная 17-метровая красавица прибыла во Львов из села Оброшино. Ее городу подарил местный житель.

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Винница

В центральном парке Леонтовича расположено новогоднее дерево. Для него закупили немало новых игрушек и иллюминаций. Основные цвета украшений – синий, золотисто-желтый и серебряный.

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Луцк

В Луцке нарядили и зажгли целое трио елок. На них повесили всего 150 игрушек, однако праздничные красотки все же выглядят удивительно.

Днепр

Елка в Днепре стала самой дорогой в стране. Новое искусственное дерево купили примерно за 50 миллионов. А на установку и украшение из бюджета города потратили еще 12,5 миллиона гривен.

Краматорск

Поскольку Донецк находится под оккупацией, то главную елку региона установили в Краматорске. Кроме обычных гирлянд, на ней светятся красные банты со снежинками. Главную елку Донбасса открыли 19 декабря.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске зажгли елку еще 3 декабря. Главная елка высотой 18 метров с диаметром 8 метров. Это искусственное дерево оборудовано иллюминацией с программным контроллером. Поэтому окрас сияющего конуса часто меняется.

Кропивницкий

Кропивницкая елка считается самой дешевой в Украине. Дерево высотой – 14 метров, хвоя на елке – искусственная. В последний раз ее обновляли четыре года назад. Новые игрушки тоже не покупались, 28 тысяч гривен потратили на гирлянды для фотозоны.

Закарпатье

Главную новогоднюю красавицу Закарпатья установили на Театральной площади Ужгорода. 15-метровое искусственное дерево украшено широкими волнистыми полосами гирлянд желтого цвета.

Запорожье

Елка достигает 22 метров. В украшении ориентировались на праздничные деревья в европейском стиле. Все игрушки там новые и стоили около 2 миллионов. Вся ее площадь сверкает золотыми огоньками и белыми полосами.

Одесса

19 декабря в Одессе вспыхнули огни главной городской елки. Елка в Одессе расположилась возле городской администрации на Думской площади. Елка украшена в морском стиле. В честь праздника участники байкерского клуба проехались по городу в нарядах дедов морозов.

Николаев

На Соборной площади было установлено большое искусственное дерево. Елка украшена иллюминациями в виде снежинок, шапок, бантиков и других традиционных символов праздников.

Полтава

На Театральной площади 20-метровая елка засияла 19 декабря. Множество гирлянд, игрушек и украшений на дереве сияют яркими красками. Полтавская елка, как и в столице, имеет большой шатер иллюминации.

Ровно

В этом году в городе впервые приобрели искусственную елку. Кроме того, купили несколько наборов игрушек, гирлянд, а также других украшений.

Сумы

На Театральной площади расположена искусственная елка, приобретенная еще в 2017 году. Она – уменьшенная копия столичной елки образца 2012-2013 года, высотой почти 19 метров, диаметр в ее основе – около 10 м.

Тернополь

Главная елка украшена 3D-иллюминацией и постоянно меняется. Высотой она 18,5 метра. А на вершине сверкает многосторонняя звезда.

Харьков

В Харькове главную елку города зажгли традиционно на площади Свободы. 19 декабря здесь также заработали новогодняя ярмарка и каток под открытым небом. Елка высотой 40 метров. Ее нижняя часть зеленовата, а сверху установлены большие вставки иллюминации.

Херсон

19 декабря главная елка города открылась и в Херсоне. Она украшена преимущественно иллюминациями. На ней множество белых гирлянд, а по краям дерева сияют желтые шары.

Хмельницкий

В Хмельницком из-за картинных ограничений торжественное открытие елки не проводили, при этом новогодняя ярмарка и елка открыты с начала декабря.

Луганск

Главную елку области пришлось установить в Северодонецке. Она тоже украшена большими полосами иллюминаций.

Житомир

19 декабря в Житомире открыли главную рождественско-новогоднюю елку, которая растет возле городского совета по улице Михайловской. Дерево высотой примерно 31 метр, а на вершине установлена желтая звезда.

Черкассы

Елка в Черкассах украшена многими мелкими рисунками из иллюминаций – конфетами, перчатками, оленями и другими. На Соборной площади главная елка города засияла на День Святого Николая 19 декабря.

Чернигов

Особенности этого дерева – огни на елке засвечиваются в унисон с музыкой. Кроме этого, на нее повесили большие полосы гирлянд.

Черновцы

В этом году главная новогодняя елка в Черновцах искусственная. 18-метровое дерево городские власти приобрели почти за 800 тысяч гривен.

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