Шаурма и донеры от МХП: в Киеве открылся первый Döner Market

Уличная еда – совершенно новый формат для лидера украинского рынка мяса. Попробовать его он предлагает и потребителям, и своим партнерам.

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В Döner Market можно вкусно, сытно и безопасно перекусить на ходу шаурмой или донером (булочка с мясной начинкой). В сети используются современные технологии приготовления, оригинальные специи и соусы, особое внимание уделяется стерильности процесса и качеству продуктов. МХП обещает жестко контролировать качество блюд.

Фото: Латифундист

Первый Döner Market посетил и лично протестировал основатель, владелец и СЕО МХП Юрий Косюк. "Это удобно, это вкусно и главное – это абсолютно безопасно. И по стоимости это, наверное, лучшее решение для людей, которые спешат и хотят вкусно перекусить", – заявил он.

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Фото: Латифундист

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МХП развивает сеть Döner Market по франчайзингу, со своей стороны предоставляя партнерам стандарты, качественный продукт, рецептуру, правила работы с клиентами.

"Это – бизнес, который мы делаем вместе с партнерами. Мы хотим сделать наших партнеров успешными. МХП контролирует безопасность и качество продукции, а также мы должны предоставлять людям лучший сервис", – отметил Юрий Косюк.

Реклама Фото: Латифундист

По словам владельца МХП, в течение двух лет компания вместе с партнерами откроет в Украине около двух тысяч Döner Market. Отметим, что сеть уличной еды – очередной этап перехода МХП от сырьевой компании к кулинарной. Так, летом холдинг начал развивать сеть магазинов "Мясомаркет", в некоторых из них есть отделы кулинарии.

"Мы транформуемося, и эти изменения быстрые, – говорит Юрий Косюк. - Уже открыто 7 магазинов нового формата "Мясомаркет" по всей Украине. На этой неделе открываем в Черкассах и в Одессе. Сегодня же в Киеве мы представляем совершенно новый формат – Döner Market, который предлагает людям уже готовую продукцию. 24 сентября состоится открытие гастростудии "Секреты шефа". Верю в успех всех трех новых форматов от МХП".

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