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"Шеф, давай что-то учудим": яркая подборка цитат коррупционеров (видео)

11 декабря, 15:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь можно примерно понять, как решаются вопросы в некоторых высоких кабинетах

Пока в Украине продолжается борьба с коррупцией, Национальное антикоррупционное бюро представило подборку ярких диалогов участников коррупционных преступлений.

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Соответствующее видео НАБУ опубликовало в своем YouTube.

В ведомстве отмечают, что за 5 лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений. Теперь эти записи позволяют сформировать четкое понимание о том, как "решают вопросы" в некоторых властных кабинетах.

Видео: НАБУ

Вот некоторые из них:

***

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- Шеф, давай что-то учудим. Я готов.

- Учудим. Тебе скучно?

***

- Делаем таким образом: скажем, так, сколько у нас готовых людей сейчас дать "котлету".

***

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- Если бы было хоть 30 еще сегодня?

- Ваня, смотри! Веришь? Вот смотри… Осталось пару гривен и то –мелкие. Все. Так тяжело это все.

***

- Сто, двести, тысяча, чтобы клерки подняли свои жопы и пошли работать.

***

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- В следующую среду 50 тыс. долларов.

- Красавчик.

- Ни минуты без бабла.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Полтавской области произошел курьезное коррупционное "преступление". Пьяный мужчина предлагал копам взятку – свинью.

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коррупция НАБУ коррупционеры

Источник: Сегодня

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