Разбирался с ночными гонщиками. В Киеве сбили пешехода и обвинили в повреждении авто

В Киеве Дмитрий Паленков получил много повреждений после того, как его сбил автомобиль. При этом его еще и обвинили в повреждении чужой машины. И доказать обратное мужчина до сих пор не может.

Реклама

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Версия сбитого мужчины

Инцидент случился еще в конце октября. Ночью пострадавший поссорился с водителями, устроившими гонки под его окнами.

"Одна машина из их компании остановилась здесь. Вышел на дорогу, чтобы сказать ему, что не надо здесь гонять. Он на меня рванул, я пытался отскочить и он попал прямо на меня", – сказал мужчина.

В результате у Дмитрия перелом голени, ушиб мягких тканей и счет за операцию в 45 тысяч гривен. Однако после инцидента мужчина получил повестку в суд, водитель обвинил его в повреждении авто. Материалы передали без его показаний.

Что говорит водитель, очевидец и адвокат

Водитель рассказал, что в тот район якобы приехал для встречи с другом и никого из участников конфликта не знал. По его словам, он разворачивался вокруг клумбы и не ожидал, что на дороге окажется человек. А после аварии оказал первую помощь. И заявление написал не он, а отец его друга, мол, Дмитрий намеренно бросился под колеса.

Реклама

Эту же версию подтвердил и свидетель по делу. Он утверждает, что это не был умышленный наезд.

"Я видел конкретно ситуацию аварии, само ДТП, и то там ДТП сложно назвать, просто человек кинулся под колеса", – сказал он.

При этом адвокат Дмитрия Паленкова Александр Швец говорит, что водитель мог избежать наезда: объехать мужчину или затормозить.

"Независимо от того, почему он находился на проезжей части, не дает право любому водителю совершать на человека наезд. Были все возможности у водителя быть внимательным и начать движение так, чтобы не совершить наезд на пешехода", – сказал он.

Дмитрий с адвокатом подал заявление о совершении в отношении него уголовного преступления. Теперь следователи должны закрыть дело уже с учетом новых данных.

Напомним, в Ровно столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи, которая везла пациента с коронавирусом.

Также мы писали, что в Полтаве микроавтобус переехал пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама