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Шесть областей Украины могут попасть в красную зону и совсем скоро – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 января, 15:21
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В ближайшие недели Минздрав ожидает пик заболеваемости и по 40-60 тысяч заболевших в сутки
Карантин могут ужесточить в шести областях.
Карантин могут ужесточить в шести областях. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие недели Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19. Еще шесть областей могут попасть в красную зону карантина уже очень быстро.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Раде.

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Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тысяч человек в сутки. По его словам, в красную зону попадут регионы, у которых самый низкий уровень вакцинации населения.

"Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", – сообщил он.

Ивано-Франковская и Ровенская области уже в красной зоне. Ляшко отметил, что в этих регионах низкий уровень вакцинации – 36% и 42% взрослого населения соответственно.

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Где самый оптимистичный прогноз

По словам министра, регионы-лидеры по вакцинации находятся в желтом уровне эпиднебезопасности и имеют один из самых низких уровней госпитализации и занятости "ковидных" коек с кислородом.

Это город Киев, Киевская и Полтавская области. Они демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения с полным курсом прививок.

Будет ли тотальный локдаун

"Локдаун вводить не будем. Украина работает в адаптивном карантине, доказавшем свою эффективность в 2021 году, когда мы проходили две волны. Он тогда показал, что в первую волну 10 областей не заходило вообще в красный уровень эпидемиологической опасности, осенью шесть областей не зашли", – сказал Ляшко.

Министр объяснил, что во всех регионах сильно отличается ситуация с коронавирусом, поэтому вводить одни правила для всех будет неоправданно и неэффективно.

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