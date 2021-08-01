Шевченко покидает сборную Украины, а в СБУ нашли Чауса – главные новости СЕГОДНЯ

Киевский судья находится под наблюдением медиков, а у Шевы закончился контракт

Украинцы обратились к Байдену из-за "Северного потока - 2", а адвокат Чауса узнал, где находится его подзащитный / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 1 августа, адвокат Ростислав Кравец нашел своего подзащитного Николая Чауса, а под Одессой вспыхнул пожар на складах сети супермаркетов АТБ.

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"Сегодня" собрали главные новости воскресенья.

Судья Чаус нашелся

Судья Николай Чаус, который на днях нашелся в селе в Винницкой области, в настоящее время находится в СБУ под наблюдением медиков. Однако где именно он находится, его адвокат Ростислав Кравец не раскрывает. Представители Офиса президента или Генеральной прокуратуры на связь с адвокатом или семьей судьи не выходили. Кравец общается с детективами НАБУ и представителями СБУ.

Адвокат добавил, что его клиент пока не является задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Сегодня,1 августа, он с коллегами будут готовить все необходимые документы.

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Шевченко уходит из сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду. Шева сообщил, что сегодня истек срок его контракта с национальной ассоциацией. Шевченко поблагодарил УАФ за возможность поработать во главе с национальной командой.

По информации из Дома футбола, причиной ухода Шевы стал финансовый вопрос. По словам источника, Шевченко в новом цикле – отборе на ЧМ-2022 – Украинская ассоциация футбола урезала в два раза зарплату.

Почти не изменился! Шева в 2016 и 2021 / Фото: Getty Images

В тренде Британский перевозчик поместил на фургоне карту Украины без Крыма (фото)

Санкции из-за "Северного потока – 2"

Если Россия будет использовать против Украины газопровод "Северный поток – 2", Германия инициирует санкции на уровне Европейского Союза. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Он считает, что таким образом можно не дать России использовать газопровод как геополитическое оружие. А тем временем, украинские активисты, политики и общественные деятели обратились с письмом к президенту США Джо Байдену, они просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода "Северный поток-2".

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Армин Лашет считает, что Россия может использовать "Северный поток – 2" против Украины. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

Пожары на складах АТБ и возле киевского ТЦ

В Одесской области в селе Нерубайское вспыхнул масштабный пожар – горели склады сети супермаркетов АТБ. Пожар был локализован на площади 10 тыс. кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших. С огнем боролись 84 человека и 22 единицы техники ДСНС.

В воскресенье, 1 августа, в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар – произошло возгорание в одноэтажной новостройке. Очевидцы сообщали, что возгорание произошло в магазине косметики, который находится на первом этаже торгового центра. Но позже оказалось, что горит недостроенное здание возле ТЦ.

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Все подробности в спецтеме Шевченко ушел из сборной