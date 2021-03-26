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Шкарлет намекнул, что формат ВНО-2021 могут изменить из-за пандемии

26 марта, 17:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

COVID-19 вносит свои поправки в образовательный процесс

Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, который ранее объявил об отмене государственной итоговой аттестации в школах, заявил, что из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, внешнее независимое оценивание в 2021 году может пройти в измененном формате.

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Об этом он рассказал на брифинге в пятницу, 26 марта.

"ВНО является важным фактором развития образования, но с учетом года пандемии, определенных событий по второй и третьей волне, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО, – это формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране", – отметил глава образовательного ведомства.

Впрочем, министр не уточнил, какие именно изменения могут быть внесены в формат тестирования.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что в Министерстве образования и науки пообещали, что пробное ВНО, а также его основная и дополнительная сессии в 2021 году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Пробное ВНО состоится 10 апреля, а его результаты будут обнародованы 16 апреля.

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Участники основной сессии ВНО смогут скачать приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований до 30 апреля. Кроме того, 6-18 мая будут дополнительный период регистрации на тестирование.

График тестов:

  • 21 мая – химия,
  • 24 мая – испанский, немецкий, французский языки,
  • 25 мая – английский язык,
  • 28 мая – математика,
  • 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,
  • 4 июня – история Украины,
  • 7 июня – физика,
  • 10 июня – биология,
  • 15 июня – география.

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Каждый участник имеет право сдавать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

Результаты будут размещены на информационных страницах участников ВНО.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, кого освободили от тестирования на ВНО-2020.

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тестирование минобразования МОН пандемия ВНО Сергей Шкарлет

Источник: Сегодня

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