Шкарлет пообещал два повышения зарплат учителям в 2021 году

На следующий год в госбюджете хотят предусмотреть более 170 миллиардов гривен на сферу образования

Министр образования Сергей Шкарлет пообещал, что зарплаты учителей будут расти в 2021 году, несмотря на необоснованные решения прошлой власти.

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Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Отметим, что Кабинет министров своим постановлением от 23 ноября еще на год перенес реализацию постановления правительства Гройсмана о росте зарплат учителей.

"Остановить к 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 № 822", – говорится в документе.

Однако Шкарлет заверил, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса. Он напомнил, что в проекте госбюджета-2021 предусмотрено на сферу образования 173,8 млрд грн, что на 34 млрд больше, чем в этом году.

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Должностные оклады педагогов по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды:

с 1 января размеры должностных окладов учителей увеличатся на 20%;

с 1 июля – еще на 8,3%.

Напомним, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3, в 2022 году – 3,5 и с января 2023 года – 4. Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах, указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. По расчетам Минобразования, на реализацию этой программы необходимо 50 миллиардов гривен.

Также мы писали недавно, на сколько повысят зарплаты учителей в 2021 году, названы суммы для каждой категории педагогов.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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