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Шкарлет призвал школы временно перейти на дистанционное обучение

10 октября, 16:26

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Так надеются остановить распространение коронавируса

В Украине необходимо организовать дистанционное обучение детей на следующие две недели.

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Об этом заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

По его словам, это связано с ростом заболеваемости COVID-19.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", – сказал Шкарлет.

Он обратил внимание на то, что вопросы организации обучения решают на местах и добавил, что понимает "все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители".

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"Эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Самое главное для нас сейчас – не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", – заключил и.о. министра образования.

Как сообщали, в Украине за последние сутки выявили 5728 новых случаев инфицирования коронавирусом. По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 256 266 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 108 украинцев, это наибольший суточный прирост умерших с начала эпидемии (всего – 4887). Вылечить от COVID-19 удалось 112 570 инфицированных (1920 – за последние сутки).

Ранее в Киевской области почти восемь тысяч учеников перевели на дистанционное обучение, так как в 59 школах зафиксировали случаи инфицирования COVID-19.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавируса намерены различными ограничительными мерами.

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школа обучение COVID-19 Сергей Шкарлет
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