Школа не несет ответственности за COVID-19: родителей заставляют подписывать сомнительные справки

Администрации некоторых школ заставляют родителей учеников подписывать документ, в котором они дают согласие на то, что учебное заведение не несет ответственность за распространение COVID-19, который может быть занесен в заведение человеком с бессимптомным течением болезни.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга в среду, 4 ноября.
"Такой документ, он не предусмотрен ни одним нормативным актом, никаким, подчеркиваю. Это такая самодеятельность некоторых руководителей учреждений, или каких-то других лиц. Зачем они это делают мне неизвестно", – сказал глава Минздрава.
Степанов обратился к родителям и подчеркнул, что никто не может их заставить подписывать такие документы.
Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что преодолеть пандемию возможно только при условии ответственного отношения каждого гражданина к установленным правилам.
Также напомним, в Украине число новых заразившихся за сутки превысило 9 тысяч. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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