Школам и детсадам в "красных" зонах могут позволить работу – Минздрав

Школам и дошкольным учебным заведениям в "красных" зонах могут позволить работу, если такое решение примут местные власти.

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Соответствующие изменения предложит внести Министерство здравоохранения, заявил заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Министр здравоохранения провел селекторное совещание с мэрами городов, где были обсуждены подходы к введению противоэпидемических ограничений на территории тех или иных уровней эпидемической опасности", - сказал он.

Ляшко добавил, что это должно быть совместным решением Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и региональной, а также с привлечением органов местного самоуправления.

По его словам, в "красной" зоне будут применяться не все ограничения, а лишь те, что дадут наиболее положительный эффект.

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"Чтобы мы имели общую ответственность центральной и местной власти за те ограничения, которые вводятся, что за ними будет осуществляться контроль, и на это будет влияние. Поэтому школы и детские сады есть в перечне тех ограничений, которые могут запрещаться в "красной" зоне, но решение, будут ли они закрываться в этом конкретном районе или городе, будет приниматься совместно национальным уровнем с органами местного самоуправления", - подчеркнул он.

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Ляшко добавил, что будут предложены изменения по работе школ и в других зонах. В частности, если в учебном заведении 50% и более классов отправлено на самоизоляцию, то такие школы должны закрываться на 14 дней.

Эти изменения могут быть приняты на ближайшем заседании Кабинета Министров.

Напомним, ранее в "красном" Ивано-Франковске решили с 21 сентября открыть школы для начальных классов, а с 28 – для всех учеников, несмотря на карантинные запреты.

Также мы сообщали, что в Тернополе полицейские активно штрафуют руководства школ и детских садов, которые продолжали работать, несмотря на "красную" зону.

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Также недавно мэр Ивано-Франковска выступал против внесения города в "красную" карантинную зону.

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