"Школьная еда – баланда". Украинец предложил отменить новое меню – мы узнали, почему

Отец 9-летней школьницы Владислав Тауцкий хочет, чтобы в школах отменили новое меню. Он рассказал сайту "Сегодня", почему дети и родители недовольны новыми блюдами

В Украине предложили отменить новое школьное меню / Фото: Коллаж: Сегодня

На сайте президента появилась петиция, автор которой, отец школьницы Владислав Тауцкий, категорически требует отменить новое меню в школах. Он считает, что блюда не отвечают требованиям развития детского организма и являются несъедобными.

Журналисты "Сегодня" разыскали автора этого требования и пообщались с ним.

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Он заявил, его девятилетняя дочь приходит из школы и "набрасывается на борщ".

"Как правило, кушать борщ не заставишь. Новое меню в ее школе появилось с понедельника. Как и у всех. На вид школьная еда – баланда. Не знаю, как еще назвать. Я начал читать информацию об этом меню. На бумаге, как и все в нашей стране, все красиво. У нас же в школах работают тети Зины из Советского Союза, есть вопросы к оборудованию", – сказал Тауцкий.

Мужчина сомневается в том, что в школе соблюдаются технологии приготовления обновленного меню.

"Впечатление, что детей кормят помоями"

Владислав Тауцкий уточнил, что детям дают еду без масла и соли, но школьники такое есть не хотят. Многие остаются после таких обедов голодные.

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"При этом еще и подняли цену на питание. Мы готовы платить и больше, но при условии, что дети будут сыты. Позитивные отзывы я находил только о киевских школах, лицеях. Может быть, там, где учатся дети депутатов – там все и хорошо. У нас же, когда читаешь отзывы, становится страшно", – сказал он.

Мужчина рассказал, что смотря на фотографии со столовых, "складывается впечатление, что детей кормят помоями".

"Например, взять сегодняшнее меню (13 января – Авт.). Был какой-то непонятный суп, какая-то субстанция с вареной морковкой. Также были макароны. По ним видно, что они без масла. Кроме того, дали кусочек зеленого помидора и котлету. Какао без сахара. Но согласно новой концепции, там не сказано, что соль и сахар нужно исключить совсем. Должны исключить постепенно. Но ни в какао, ни в чае его не было", – отметил он.

Ребенок жалуется, что болит живот

Владислав уточняет, что к администрации школы ни он, ни родительский комитет еще не обращался, но планирует. Он хочет самостоятельно прийти в столовую и проверить, чем кормят ребенка.

"Считаю, что имею право сделать это без предупреждения. Кроме того, ребенок жалуется, что болит живот. Это не питание. С утра заставить ребенка полноценно позавтракать сложно, но и надеяться на то, что покушает полноценно в школе – нельзя. Из-за этого будем увеличивать объем ланч-бокса, который даем из дома. Ребенок может стать инвалидом, если этого не делать", – сказал отец школьницы.

Мужчина обратил внимание и на такой момент – на днях первым уроком была физкультура. И если ребенок дома не позавтракает, потратит энергию, то потом ему нужна питательная, а не диетическая еда.

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"Может быть, меню и неплохое, но многое зависит от тех, кто его готовит", – подытожил он.

Клопотенко ответил на критику меню

На бурное обсуждение в соцсетях отреагировал и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, который причастен к разработке обновленного меню.

"За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала всякого, – написал Клопотенко на своей странице в соцсети. – И адекватную критику, и слепой хейт, и поддержку, и прекрасных ботов, и реальный опыт тех, кто столкнулся со школьной едой на местах".

Он добавил, что наблюдает конфликт современного видения и старой системы.

"И это естественно, что оно скрипит, ломается, сыпется и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое – в стране на это нет ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Придется все делать постепенно", – заявил Клопотенко.

Кулинарный эксперт рассказал, что вместе с командой прочитал все комментарии. Кроме уже сделанного, они решили обучать поваров, а также людей, которые составляют меню, как правильно читать нормы.