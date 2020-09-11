Школьная программа в ОРДЛО и Крыму: детей "учат" любить Путина и боевиков

Пока взрослым украинцам на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Россией Крыму транслируют пророссийскую пропаганду через ТВ, их дети на уроках учат "историю Отечества" и принудительно рисуют "открытки на фронт". Об этом в одной из программ BIHUS.info рассказали школьники и студенты, которые проживают на оккупированных Россией территориях.

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Так, в Крыму вместо истории Украины начали вести "историю Отечества", которая сосредоточена на России и ее достижениях. Период независимости Украины там практически обходят. Кроме этого постоянно приобщают детей к российским праздникам и акциям, вроде "Бессмертного полка".

Тем временем в непризнанных "Л/ДНР" существенно сократили украинский язык и изменили историю. А на уроках "Общества" заставляют делать открытки боевикам.

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"После оккупации очень много стало пророссийской, протеррористической повестки… У нас (учащихся) была игра – мы отмечали, сколько раз "преподаватель" упомянет Путина, и доходило до 15 – 20 раз за урок", - рассказал участник программы из Луганска.

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Напомним, абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма упростили доступ к украинскому образованию.

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