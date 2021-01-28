Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классов

На днях соцсети облетело сообщение, что 10-11-е классы могут закрыть. Украинцы горячо обсуждают реформирование школ. И хотя в Министерстве образования успокаивают, что все желающие смогут доучиться в школе, родители очень переживают. Изменения все же будут. И понравятся они не всем.

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Почему и какие? – об этом рассказывает корреспондент новостей "Сегодня" Марина Барба.

В пгт Баштанка Николаевской области об образовательной реформе только и говорят. Ведь во всех трех школах могут закрыть 10-11-е классы. А до ближайшего города ехать минимум час. И родители морально не готовы отпускать своих 15-летних детей в большой город.

Согласно реформе, школы перепрофилируют и распределят на три группы: начальная (1-4 классы), гимназия (5-9) и лицей (10-11). В Министерстве образования говорят: все для того, чтобы ученики 10-11-х классов не изучали десятки предметов, а сосредоточились на самых необходимых для поступления в вузы. Но часть родителей и учителей от такой идеи не в восторге. И вот одна из причин: например, если в вашем городе имеется условно 25 школ, то 5 из них станут лицеями, а в остальных – 10-11-е классы закроют.

Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко объясняет:

"Действительно, может так быть, что школа, которую вы видите из окна сейчас, станет лицеем, а в 1-й класс вам придется пойти в школу, которую вы из окна не видите, а вам придется к ней пройти километр или проехать пару остановок на городском транспорте".

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А если в городе населения менее 50 тысяч – лицей не откроют вообще. То есть, все школы Баштанки будут учить детей только до 9-го класса.

Директор Баштанской гимназии Светлана Гапишко говорит:

"Мы полностью готовы и мы бы очень хотели в нашем небольшом городке создать такой лицей. Но чтобы его создать, нам немного не позволяет закон. В городе должно быть не менее 50 тысяч жителей".

В таких условиях села по всей стране могут остаться в "образовательный изоляции". В Министерстве образования рассматривают вариант создания интернатов при лицеях. Но готовы ли родители отпускать своих детей в города?

Мама ученика Баштанской гимназии Инна Ткачук резонно спрашивает:

"Кто будет присматривать за моим ребенком? Я не думаю, что найдется человек, который сможет контролировать прием лекарств минуту в минуту, час в час, тем более, нужно нам поддерживать рацион питания".

Что делать с селами по реформе – в министерстве откровенно признаются – "пока думают". Возможно, 10-11 классы все-таки оставят. Но будут ли тогда равными условия при поступлении в вуз? Ведь углубленное обучение в городском лицее и "безпрофильные" – в сельской школе – это совершенно разная подготовка учащихся. Есть и ряд других вопросов к реформе.

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Сопредседатель ОО "Батьки SOS" Елена Бондаренко интересуется:

"Насколько доступным тогда становится среднее образование для тех детей, которые нуждаются в инклюзии? Взять и обрубить все старшие классы и сказать: "А езжайте куда хотите!". Знаете, родители у меня спрашивают: Подождите, а кто будет финансово содержать ребенка в интернате?"

Согласно реформе, реорганизация школ начнет действовать с 2024 года. Но постепенные изменения уже вскоре в Министерстве образования не исключают.

Напомним, неделю назад Минобразования разъяснило, как школьников будут набирать в 10-11-е классы.

Также писалось, что после девятого класса ученики продолжат учиться в лицеях, которые заменят старшую школу. Это прописано в законе "О среднем образовании". Попасть в лицей будет не так просто. Согласно закону, лицеи могут создавать только в городах с населением более 50 тыс. Принимать в старшую школу будут по конкурсу. Изменения начнутся в 2024 году.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "С 2024 в школах не будет старших классов – закон".

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