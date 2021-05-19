В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт (фото)

В конце текста о школьном дресс-коде прикрепили ссылку на сайт со взрослым контентом – автор ошибся в одной букве

Учебник Авраменко с запретной ссылкой Коллаж "Сегодня"

В учебнике по украинскому языку ученики нашли ссылку, которая ведет на сайт с порнографией.

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Ее заметил пользователь соцсетей toxacheep.

Линк был в учебнике для 10 класса издательства "Грамота", автор – Александр Авраменко. Его разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?".

Страница, где указали ссылку на порносайт. Скриншот

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Если ввести эту ссылку в строку поиска, появится страница с порнографическими видео.

Как подписан сайт при переходе по ссылке. Скриншот

Как выяснили ученики, автор, скорее всего, перепутал одну букву в ссылке. Novom y rgorod.com – сайт города, а Novom i rgorod – сайт с запрещенным контентом.

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Сравнение сайтов. Скриншот

Напомним, ранее в двух учебниках по истории Украины для учеников старших классов изобразили карту Украины без оккупированного Россией Крыма.

Кроме того, мы рассказывали, чем еще отличились школьные учебники по разным предметам.