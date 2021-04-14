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Школьники могут получить 100 000 гривен: Кабмин назначил стипендии

14 апреля, 14:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство определило два вида стипендий – у школьников есть шанс хорошо заработать, но повезет только лучшим

Ученики с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад будут получать стипендии от 10 000 до 100 000 гривен.

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Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

  • Стипендию в 10 000 грн будут получать каждый месяц в течение года 270 учеников, которые лучше всех сдадут ВНО (по 10 лучших от каждой области).
  • Также стипендии выделяются и победителям всеукраинских (85 премий в год) и международных олимпиад (40 премий): для победителей по Украине – 20 000 грн, международных – 100 000 грн.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада из-за коронавируса отменила итоговую аттестацию для учеников 11-х классов. В связи с распространением ковида будет продолжена практика, применявшаяся в прошлом учебном году.

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Напомним, ранее Кабмин увеличил размер соцстипендии для детей-сирот. Теперь он составляет 150% размера прожиточного минимума для детей.

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школьники ученики стипендия Кабинет министров

Источник: Сегодня

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