Школьников переведут на здоровое питание: что запретят продавать в школах

Минздрав разработал санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который вступает в силу с 1 января следующего года. Он предполагает запрет продажи в школах вредной еды и переход на здоровое питание. Об этом сказал во время онлайн-брифинга главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, санитарный регламент устанавливает основные принципы именно здорового питания. Установлены ограничения на продукты с содержанием соли, сахара, жиров.
Что запрещено продавать в школьных буфетах и автоматах:
- чипсы;
- сухарики;
- попкорн;
- колбасы;
- копченую и соленую рыбу;
- сосиски;
- сладости.
Приказом Минздрава также установлена группа пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе:
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- злаковые;
- овощи;
- фрукты;
- ягоды;
- молочные продукты.
Для детей с особыми потребностями, если есть соответствующая справка от врача о диетических особенностях, должно быть отдельное питание.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, как питаться школьникам в условиях карантина. Он отмечал, что ни в коем случае не должно быть "шведского стола".
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