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Школьников переведут на здоровое питание: что запретят продавать в школах

10 декабря, 10:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Виктор Ляшко рассказал, чем в школах будут кормить детей

Минздрав разработал санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который вступает в силу с 1 января следующего года. Он предполагает запрет продажи в школах вредной еды и переход на здоровое питание. Об этом сказал во время онлайн-брифинга главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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По его словам, санитарный регламент устанавливает основные принципы именно здорового питания. Установлены ограничения на продукты с содержанием соли, сахара, жиров.

Что запрещено продавать в школьных буфетах и автоматах:

  • чипсы;
  • сухарики;
  • попкорн;
  • колбасы;
  • копченую и соленую рыбу;
  • сосиски;
  • сладости.

Приказом Минздрава также установлена группа пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе:

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  • злаковые;
  • овощи;
  • фрукты;
  • ягоды;
  • молочные продукты.

Для детей с особыми потребностями, если есть соответствующая справка от врача о диетических особенностях, должно быть отдельное питание.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, как питаться школьникам в условиях карантина. Он отмечал, что ни в коем случае не должно быть "шведского стола".

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школа питание школьники здоровое питание Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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