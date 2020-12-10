Школьников переведут на здоровое питание: что запретят продавать в школах

Виктор Ляшко рассказал, чем в школах будут кормить детей

Минздрав разработал санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который вступает в силу с 1 января следующего года. Он предполагает запрет продажи в школах вредной еды и переход на здоровое питание. Об этом сказал во время онлайн-брифинга главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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По его словам, санитарный регламент устанавливает основные принципы именно здорового питания. Установлены ограничения на продукты с содержанием соли, сахара, жиров.

Что запрещено продавать в школьных буфетах и автоматах:

чипсы;

сухарики;

попкорн;

колбасы;

копченую и соленую рыбу;

сосиски;

сладости.

Приказом Минздрава также установлена группа пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе:

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злаковые;

овощи;

фрукты;

ягоды;

молочные продукты.

Для детей с особыми потребностями, если есть соответствующая справка от врача о диетических особенностях, должно быть отдельное питание.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, как питаться школьникам в условиях карантина. Он отмечал, что ни в коем случае не должно быть "шведского стола".

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