Школьное образование на дистанции: опыт лучшей дистанционной школы

Сегодня дистанционное образование уже не один из возможных вариантов, а необходимость

Семьи все чаще рассматривают вариант перехода на "дистанционку" уже сегодня, не дожидаясь очередного "неожиданного" карантина и закрытия школ. Ведь родители и ученики хорошо запомнили негативный опыт онлайн-обучения, организованного очными школами весной: вайбер-уроки, сканы учебников, отсутствие обратной связи и контроля со стороны школы.

Что могут предложить семьям дистанционные школы? Чем отличается обучение в профильной дистанционной школе от обычной? На эти и другие актуальные вопросы ответила генеральный директор первой лицензированной в Украине дистанционной школы "Оптима" Мария Милецкая.

Генеральный директор первой лицензированной в Украине дистанционной школы "Оптима" Мария Милецкая

Можно ли сейчас говорить, что "Оптима" не только первая дистанционная школа в Украине, но и лучшая, ведь по результатам ВНО 2020 наивысшие результаты среди всех дистанционных школ Украины продемонстрировали именно ваши выпускники?

Да, "Оптима" по результатам ВНО занимает 23-е место среди всех школ Киева и 41 место среди ТОП-200 школ Украины. Это лучший результат среди всех дистанционных школ Украины. И более чем высокий результат по сравнению со всеми очными школами Киева, которых в столице почти 500, и из 15 000 школ всей Украины!

Мы, безусловно, рады таким высоким достижениям наших выпускников. И это учитывая тот факт, что мы не проводим специальные экзамены или тестирование при приеме новых учеников. В "Оптиме" учатся совершенно разные дети, с разной базой от предыдущих школ, но в итоге демонстрируют превосходные знания.

В чем секрет? Чем "Оптима" отличается от многих дистанционных и онлайн-школ, которые за последние полгода появились как грибы после дождя?

"Оптима" основана еще в 2014 году, дистанционное образование – это наш основной профиль. Учителя, тьюторы, администрация, коллектив школы – все профессионально занимаются дистанционным образованием. Именно это обеспечивает высокое качество образовательных материалов и отличные результаты в обучении учеников.

Мы не адаптируем материал очных школ, не используем сканы учебников, а создаем свой контент, который интересен и понятен любому ученику – и первокласснику, и выпускнику. "Оптима" имеет отлаженную систему работы и авторские образовательные материалы, которые помогают ученику получать качественные знания: комбинированные уроки, модели 3D, анимации, образовательные игры, кейс-уроки и многое другое. И важно, что уроки школы – интересные для ребенка. Ученик учится не по принуждению родителей или школы, а потому, что это ему нравится.

Отвечает ли дистанционное образование требованиям каждого ребенка и семьи?

Мы делаем все возможное, чтобы индивидуально настроиться под каждого ребенка, его график и особенности восприятия.

Школа предлагает очень широкий ассортимент: интерактивные материалы дистанционного образования, доступные 24/7, уроки в режиме реального времени, тьюторинг, интересные развивающие игры, профильные курсы, сопровождение психолога и многие другие услуги.

Мы постоянно совершенствуемся и предлагаем актуальные новинки. Например, в этом году ученики дистанционной школы изучают английский язык на одной из лучших в мире онлайн-платформ для изучения английского – Oxfordlearn. А усовершенствовать практические навыки могут со своими одноклассниками и учителем во время занятий "Speaking club". Причем эти услуги уже входят в стоимость стандартного пакета.

Как повлиял карантин на количество новых учеников школы? Сколько семей нынче присоединилось к "Оптиме"?

Цифры меняются каждый день, дети переходят в школу и в начале, и в течение всего учебного года. Сегодня с нами уже более 5 500 семей. Мы анализировали тенденции, и карантин, конечно, повлиял на решение многих родителей. Но с начала карантина количество поступающих увеличилась не более чем на 20-25% от прогнозируемых показателей.

Мы работаем с 2014-го, и каждый год к нам приходят все больше и больше семей. Главная мотивация поступающих – они ищут более качественную и удобную альтернативу очным школам, а не те или иные временные внешние факторы. И этот год не является исключением.

С уверенностью можно утверждать, что общая тенденция – популярность "Оптимы" и дистанционного образования в целом – остается неизменной, карантин лишь немного ускорил этот процесс.

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