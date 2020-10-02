МОНАТИК не самое страшное. Что еще пишут в учебниках разных стран – топ маразмов

Тысячи интернет-пользователей обсуждали, насколько уместно было размещать фото артистов MONATIK и солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, как выдающихся деятелей современности, рядом с портретами литераторов мирового уровня – Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой. Одни комментаторы возмутились и спросили у авторов издания – что великого сделали для Украины MONATIK и Дорофеева, вторые реагировали в противес им намного взвешеннее.

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"Я искренне рада за вас, что какое-то одно из заданий в какой-то одной тетрадке по одному какому-то предмету у вас вызывает столько эмоций разных. Желаю, чтоб больших бед и проблем не было в ваших жизнях, – написала комментарий под постом в соцсети одна из комментаторов. И добавила: "Детей в задании не просят оценить этих людей по вкладу их в культуру, не сравнивают между собой и т.д. Это задание на узнаваемость детьми 7-8 лет. Спрашивают, известны ли вам эти люди и чем. Все. Из-за чего сыр-бор? Но весело, конечно, читать комментарии".

Что думают в Минобразовании

В министерстве образования нам сообщили, что о бурном обсуждении задания наслышаны, но ситуация не такая, как ее описывают пользователи соцсетей.

"Речь идет не об учебнике, а о тетради. Она издана не за государственные средства и не является частью обязательной программы. То есть, это тетрадь, которую родители школьников по желанию могут покупать для своих детей", – рассказали нам в министерстве образования и добавили, что в целом не видят ничего плохого в том, что в учебных пособиях есть задания, благодаря которым дети должны узнавать современных звезд.

Чем еще отлиличились "умники"

За последнее время в украинском сегменте интернета случился не один "хайп" из-за учебников. Например, в конце сентября один из пользователей соцсетей, энергетик по образованию, опубликовал у себя на странице скан-копию страницы учебника, в котором было сказано, что Киев "был основан в 19 веке". Как рассказал нам автор поста, некоторое время тому назад он нашел это фото на просторах соцсетей.

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В свою очередь в министерстве образования заявили, что этот учебник не отвечает требованиям НУШ и более 5 лет не используется как базовый в учебном процессе.

Другой скандал разгорелся в начале февраля. Соцсети тогда "вскипели", когда один из пользователей обнародовал фото карты из учебника географии, изданного в 2014 году. По его словам, в учебнике была вымышленная карта из компьютерной игры.

Незадолго до этого случился еще один скандал, который стал "шлягером" соцсетей. В украинском учебнике по "Всемирной истории" для 10 класса по ошибке было опубликовано фото-мем. Изначально, по задумке авторов, планировалась публикация знаменитой фотографии 1932 года "Обед на небоскребе". Но в итоге было взято фото, где рядом с 11 рабочими какие-то шутники "посадили" актера Киану Ривза, который родился в 1964-м.

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Как "учат" за границей

Крупный скандал несколько лет назад разгорелся и в России. В учебнике по обществознанию родители школьников обнаружили следующую формулировку, которая унизила людей с ограниченными возможностями: "Представьте себе человека, с раннего детства страдающего серьезным психическим заболеванием. Он не способен к учению, труду, созданию семьи, ко всему тому, что образует духовный мир личности. Говоря иначе, он не является личностью". Российские правозащитники расценили такой подход к образовательному процессу как проявление фашизма.

Фото: gazeta.ru

Не обошлось без скандалов в соседней Беларуси. Два года тому назад белорусские СМИ сообщили о скандале с обложкой учебника "Обществоведение". Как оказалось, на оригинале фотографии для обложки изначально была группа людей, среди которой был темнокожий мужчина. Но на обложке отпечатанного учебника вместо этого мужчины был другой, европеец. Замену обнаружили два минских школьника.

Учебник в Беларуси. Коллаж: TUT.BY

Три года назад разгорелся скандал из-за предложения в индийских учебниках. Чтобы доказать важность воздуха для дыхания живых существ, авторы написали:

"Положите в каждую коробку по котенку. Закройте коробки. Через некоторое время откройте коробки. Что вы видите? Котенок в коробке без отверстий умер".

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Это возмутило не только зоозащитников, но и родителей школьников. Ведь тут речь шла не о кислороде. Это была прямая инструкция того, как убить живое существо. А по индуистской религии – это считается очень пагубным. В итоге издатели пообещали изъять скандальные книги.

Изъять учебники распорядились в 2016 году и власти арабских Эмиратов. Как оказалось, в одном из учебников авторы, составлявшие задания, опубликовали рецепты приготовления свинины. Скандал разгорелся нешуточный. Ведь речь шла не просто о несоответствии образовательному процессу. Книги были изъяты из школ после того, как родители пожаловались на это обстоятельство. Как известно, у мусульман употребление свинины – харам. То есть под запретом

И пока родители учеников пытаются объяснить детям, в чем величие современных артистов в сравнении с великими поэтами и писателями, в обществе и образовательной среде пытаются решить, рассчитана ли современная школа на дистанционное обучение во время карантина.

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