Школы в Украине будут проверять на соблюдение карантина

Больше всего внимания будут уделять небольшим учебным заведениям

В украинских школах проведут проверки на соблюдение правил безопасности во время эпидемии коронавируса. Для этого правительство уже создало специальные мониторинговые группы.

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Как рассказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, больше всего внимания будет к школам, которые расположены не в областных центрах.

"Было дано поручение премьер-министру Украины о том, чтобы работники МОН, Госпродспотребслужбы вместе с представителями Министерства по развитию общин и территорий сделали мониторинговые группы, которые провели мониторинг соблюдения правил в различных областях", – заявил Степанов.

Отметим, что в Украине еще толком не успел начаться новый учебный год, а в школах уже фиксируют вспышки коронавирусной инфекции. В некоторые учебные заведения COVID-19 пробрался еще до начала занятий. Какие школы закрыли на карантин – читайте в материале сайта "Сегодня".

Кроме того, недавно министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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