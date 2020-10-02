Шмыгаль о пожарах в Луганской области: Открыто 10 уголовных производств

Глава правительства рассказал, сколько на данный момент леса и домов уничтожено огнем

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по факту пожаров в Луганской области открыто 10 уголовных производств, следствием отрабатывается несколько версий. Об этом он сказал журналистам во время своей поездки на Донбасс.

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После облета зоны пожаров он сообщил, что на данный момент от огня пострадали около 19 тысяч гектаров леса, пострадал ряд населенных пунктов – от 250 до 400 домов.

"Что касается причин пожаров. Открыто 10 уголовных производств … Они (причины) будут названы по результатам этих уголовных дел, которые открыты. Версий рассматривается несколько: это и возможные поджоги, возможно, преступная деятельность, возможны специфические последствия ветра, когда деревья касаются линии электропередач", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что по состоянию на сегодняшний день есть восемь погибших (ранее сообщалось об 11 погибших), 17 людей находятся в больницах, их жизни ничего не угрожает. Также глава правительства отметил, что немного успокоился ветер и пожар не распространяется с такой силой, как вчера.

Как мы уже писали, наиболее сложная обстановка наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Там в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Журналисты "Сегодня" пообщались с местными жителями и властями этих населенных пунктов. Как оказалось, некоторые из них до сих пор на грани отчаяния – из-за стены огня они не могут добраться к своим родственникам и выяснить, живы ли те.

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Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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