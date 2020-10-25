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Шмыгаль проголосовал на местных выборах во Львове (фото)

25 октября, 10:21

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Премьер пришел вместе с женой и старшей дочерью

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал на местных выборах, 25 октября, по месту регистрации во Львове.

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Об этом сообщает "Украина 24".

Как отметил премьер-министр, сегодня историческая веха в истории Украины.

Фото: "Украина 24"

"Вместе с полномочиями советов, буквально недавно, президент подписал закон о независимости местных бюджетов, подписал указ о передаче земли сельскохозяйственного назначения местным советам", – сказал Шмыгаль.

По его словам, к местным советам переходит вся полнота ответственности. Теперь все деньги и активы громады находятся в их распоряжении.

Премьер голосовал на участке во Львовском профессиональном колледже спорта.

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Он пришел на избирательный участок вместе с женой и старшей дочерью.

Напомним, 25 октября, в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя) открылись избирательные участки для проведения местных выборов.

Ранее сообщалось, на избирательном участке проголосовать смогут даже больные. Самое главное требование для голосующих – соблюдение карантинных правил.

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