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Шмыгаль просит Раду назначить нового главу МВД: кто заменит Авакова

15 июля 2021 15:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Парламент уже уволил Авакова – кресло главы МВД ждет нового министра, которого могут назначить уже в пятницу

Монастырский может заменить Авакова в МВД. Коллаж "Сегодня"

Монастырский может заменить Авакова в МВД. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение министром внутренних дел нардепа от "Слуги народа", главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Об этом сообщил нардеп Юрий Камельчук.

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"В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 и ч. 4 ст.114 Конституции Украины по предложению фракции "Слуга народа" вношу представление о назначении Монастырского Дениса Анатолиевича министром внутренних дел Украины", – говорится в документе.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

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В свою очередь сам Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.

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Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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