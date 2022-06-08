Шмыгаль рассказал, что изменится в новом учебном году

В этом году учебный год в Украине на большей части территории должен начаться в обычном режиме, дети будут ходить в школы, а не учиться по Zoom. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность детей во время учебного процесса.
По его словам, безопасность детей — приоритет для всех, кто отвечает за организацию учебного года. Речь идет как о безопасности во время воздушных тревог, так и общей безопасности учебного процесса.
Для этого Шмыгаль дал задание
- ГСЧС, Минрегиона и областным ВГА проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них, организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых.
- Мининфраструктуры и Минрегиона провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо.
- Областным ВГА, ГСЧС и другим определить маршруты движения в защитные сооружения.
- Обеспечить усиленную охрану садов, школ, вузов.
- Обеспечить учебные заведения резервными и автономными источниками энергосбережения.
- Обеспечить подвоз детей в школу там, где это необходимо.
Ситуация с образованием
В этом году выпускники будут сдавать вместо ВНО национальный мультипредметный тест онлайн, однако физическое присутствие в центре тестирования все равно необходимо.
Украинские школы с 1 сентября могут вернуться к очной учебе. Но это будет разрешено только тем учебным заведениям, которые оборудованы укрытиями.
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